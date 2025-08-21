Đội tuyển nữ Việt Nam: Quên nỗi buồn ở giải Đông Nam Á, hướng đến SEA Games

Thực tế, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu không tệ tại giải vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung chỉ thua đội bóng rất mạnh U23 Australia ở bán kết.

U23 Australia là đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu Á, sánh ngang với Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc trong những năm gần đây. Những nền bóng đá này mạnh hơn so với bóng đá nữ Hàn Quốc một chút. Australia cũng là đội bóng châu Á tiến sâu nhất tại World Cup 2023. Họ vào vòng bán kết giải vô địch thế giới cách đây hai năm.

Chính vì thế, thất bại trước một đội bóng có trình độ cao, sở hữu thể hình vượt trội như đội U23 Australia không phải là thảm họa với bóng đá nữ Việt Nam. Trái lại, việc chúng ta liên tục đánh bại Thái Lan mở ra cơ hội giành Huy chương vàng (HCV) SEA Games 33 cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam liên tục đánh bại Thái Lan trong thời gian gần đây (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Điểm mặt các đối thủ ở SEA Games

Mục tiêu chính của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là giành HCV SEA Games 33, diễn ra tháng 12 năm nay tại Thái Lan. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Từ nay đến SEA Games 33 vẫn còn 4 tháng nữa. Chúng tôi vẫn còn đủ thời gian chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á”.

“Chúng tôi vẫn hướng đến việc giành ngôi vô địch nội dung bóng đá nữ tại SEA Games 33”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Không tính U23 Australia vốn không tham gia SEA Games 33, do Ủy ban Olympic xứ sở chuột túi không phải là thành viên của Ủy ban Olympic Đông Nam Á, các đối thủ chính còn lại của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào tháng 12 có chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Philippines.

Đây cũng là những đội bóng mạnh truyền thống của bóng đá nữ Đông Nam Á trong những năm gần đây. Các đội bóng này đều giành những vị trí cao tại giải vô địch bóng đá nữ khu vực vừa kết thúc ở Việt Nam. Riêng Philippines là đội duy nhất trong nhóm các ứng cử viên vô địch, bị loại ở vòng bảng.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chạy đua đến HCV SEA Games 33 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên, do Philippines nằm ở bảng đấu rất nặng ký, có sự hiện diện của U23 Australia và Myanmar, nên việc họ xếp sau hai đội bóng vừa nêu cũng không phải là bất ngờ quá lớn.

Trong số 3 đội tuyển Thái Lan, Myanmar và Philippines, thật ngạc nhiên khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam e ngại nhất chính là Philippines. Ở SEA Games 32 năm 2023, tại Campuchia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ thua duy nhất một trận.

Đấy là trận thua 1-2 trước Philippines ở vòng bảng. Trước đó chỉ một năm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua Philippines 0-4 ở bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2022.

Điều đó cho thấy chúng ta có thể không ngại lối chơi thiên về kỹ thuật của đội tuyển nữ Thái Lan, có thể không ngán lối đá rắn của đội nữ Myanmar, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thường gặp khó khăn trước lối chơi thiên về bóng dài, bóng bổng, “tra tấn” thể lực của của Philippines.

Làm gì để giải quyết bài toán thể hình?

Cách mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận các thất bại trước đội tuyển nữ Philippines tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2022 và SEA Games 32 năm 2023 đến từ chung một kịch bản: Đối thủ “dội” nhiều bóng bổng vào khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam, khiến chúng ta gặp thất thế trong các pha không chiến.

Đây là điều được lặp lại ở trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua U23 Australia 1-2. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi cũng sử dụng nhiều bóng bổng, gây khó dễ cho hàng thủ của đội bóng trong tay HLV Mai Đức Chung.

Bàn thua đầu tiên của chúng ta trong trận bán kết thể hiện rõ nhược điểm này của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Chúng ta không chế không tốt pha bóng bổng và cầu thủ U23 Australia đánh đầu ghi bàn.

Tiền vệ trung tâm Hải Linh (10) có thể hình tốt (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chắc chắn HLV Mai Đức Chung đã nhìn thấy điều này và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có phương án khắc phục, nếu chúng ta lại gặp đối thủ cao to ở SEA Games, ví dụ như nếu như đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội nữ Philippines.

Hiện tại, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn hai cầu thủ có thể hình tốt, chưa xuất hiện nhiều ở trận đấu với U23 Australia cách đây vài ngày, đó là trung vệ Lương Thị Thu Hương (1m68) và tiền vệ trung tâm Trần Thị Hải Linh (1m66).

Nếu như những cầu thủ này xuất hiện trên sân cùng lúc, đứng bên cạnh trung vệ Chương Thị Kiều (1m66), thể hình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ được cải thện đáng kể. Khả năng chống bóng bổng của chúng ta khi đó sẽ được gia tăng.

HLV Mai Đức Chung hé lộ thêm: “Sau giải Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản của từng người. Tôi sẽ đến từng sân bóng theo dõi phong độ của các cầu thủ, tuyển chọn thêm nhân sự cho đội tuyển nữ Việt Nam”.

“Ở giải năm nay, tôi chưa thể bổ sung cầu thủ trong lứa U20 cho đội tuyển quốc gia, do đội U20 nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam thực hiện hai nhiệm vụ khác nhau cùng lúc. Sau giải đấu này, tôi sẽ đôn một số cầu thủ thuộc lứa U20 lên đội tuyển quốc gia, trao cơ hội cho họ tham dự SEA Games”, vẫn là lời của HLV Mai Đức Chung.

Với sự tăng cường của các cầu thủ trẻ trong thời gian tới, đội hình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 chắc chắn sẽ còn được cải thiện tốt hơn nữa về thể hình, thể lực, cũng như khả năng va chạm.

Đấy là chưa tính đến những cầu thủ Việt kiều. Những người sẽ xuất hiện ở giải vô địch bóng đá nữ quốc gia trong những tháng tới đây, có thể đủ điều kiện khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam. Những cầu thủ Việt kiều cũng là giải pháp giúp toàn đội cải thiện về tư duy chơi bóng theo hướng hiện đại hơn, cải thiện thể hình và thể lực.

Điểm mạnh đáng nể của đội tuyển nữ Việt Nam

Tinh thần vẫn là một trong những điểm mạnh nhất của các cô gái Việt Nam. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Thái Lan cùng chịu nỗi buồn thất bại ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Tuy nhiên, trong khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhanh chóng gượng dậy, thi đấu rất quyết tâm trong trận tranh hạng ba, thì đội tuyển nữ Thái Lan gần như suy sụp. Họ thua chóng vánh đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đến 3 bàn. Thái Lan chỉ gỡ được một bàn ở phút 87, khi mà chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay đội tuyển nữ Việt Nam.

Tinh thần là điểm rất mạnh của các cô gái Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đó là chi tiết phản ánh tinh thần của các cô gái Việt Nam mạnh mẽ hơn nhiều so với các đồng nghiệp trong khu vực. Điểm mạnh này giúp chúng ta có niềm tin rằng toàn đội sẽ dồi dào về mặt sinh khí, hướng về mục tiêu giành HCV SEA Games 33.

Điểm mạnh tiếp theo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dĩ nhiên là về mặt chuyên môn. Điểm mạnh này được nhiều HLV trong khu vực đánh giá cao.

HLV Futoshi Ikeda (người Nhật Bản) của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan bình luận: “Chúng tôi luôn cố gắng khi đối đầu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Họ rất mạnh, đấy là lý do khiến chúng tôi rất khó để giành điểm trước đội chủ nhà. Các cầu thủ của tôi đã thể hiện hết khả năng, nhưng chúng tôi vẫn thất bại".

"Tôi khẳng định rằng đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan không hề giấu bài khi chạm trán với đội tuyển Việt Nam. Bản thân tôi luôn cố gắng sử dụng hết những nhân sự tốt nhất mà tôi có trong tay, mỗi khi đụng độ đội chủ nhà, nhưng vẫn bất lực trước họ”, HLV Futoshi Ikeda thẳng thắn nói thêm.

Trong khi đó, một HLV khác người Nhật Bản là ông Koji Kyotoku của đội tuyển nữ Campuchia phân tích: “Đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan đều là đội mạnh. Nhưng nếu phải so sánh giữa hai đội đấy với nhau, tôi đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam có lối chơi ấn tượng hơn so với đội tuyển nữ Thái Lan”.

“Giữa hai đội này vẫn có sự khác biệt, các cầu thủ nữ Việt Nam giữ bóng tốt hơn, họ nhanh hơn, nhất là trong khoảng không gian trước khu vực cấm địa của đối thủ”, HLV Koji Kyotoku nói thêm.

Đấy là điểm mà Huỳnh Như và các đồng đội cần phát huy cho mục tiêu giành ngôi vô địch SEA Games. Chúng ta mài sắc điểm mạnh của mình trong tấn công, đồng thời sửa chữa những điểm yếu trong phòng ngự.

Như HLV Mai Đức Chung đã nói, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn đủ thời gian để hoàn tất quá trình chuẩn bị, trước khi Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay khai diễn.