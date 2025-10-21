Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Ngày 21/10, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Văn Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh (Ảnh: Đức Lam).

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đinh Văn Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 21/10/2025.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu đánh giá cao quá trình công tác hơn 30 năm của ông Bình. Dù ở cương vị, lĩnh vực công tác nào, ông cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình mong muốn, ông Đinh Văn Bình trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy những ưu điểm, chấp hành sự phân công của tập thể, đặc biệt là sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Nội vụ, nỗ lực, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu, giúp việc.

Ông Trần Song Tùng nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới, sắp xếp, cải cách bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò của Sở Nội vụ thời gian tới rất lớn. Vì vậy, cá nhân tân Phó Giám đốc sở và tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Sở Nội vụ cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, tập trung tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ, mang lại lợi ích cho nhân dân và vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình chúc mừng tân Phó Giám đốc sở (Ảnh: Đức Lam).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Ông Bình khẳng định, sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng với lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành trên mọi phương diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.