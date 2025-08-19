Tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan (16h30 hôm nay): Thắng đối thủ nhiều duyên nợ?

*Trận tranh hạng ba giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16h30 chiều nay (19/8), trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Ở giải đấu năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã một lần đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan 1-0 ở vòng đấu bảng ngày 12/8. So với đối thủ, đội bóng của HLV Mai Đức Chung được đánh giá cao hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan ở trận tranh hạng ba chiều nay (Ảnh: FAT).

Các cầu thủ Việt Nam nhỉnh hơn đối thủ ở kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng. Các chân sút của đội bóng trong tay HLV Mai Đức Chung cũng được đánh giá sắc bén hơn đối phương.

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước trận tranh hạng ba chiều nay là thể lực và tinh thần của các cầu thủ. Không rõ sau trận đấu căng thẳng với đội bóng có thể chất rất tốt là U23 Australia ở bán kết, thể lực của các cầu thủ nữ Việt Nam hiện ra sao?

Ngoài ra, không rõ tinh thần của các cầu thủ nữ Việt Nam đã kịp phục hồi sau cú sốc ở bán kết hay chưa? Chính vì thế, việc hồi phục về thể lực và tinh thần là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện nay.

Sân Lạch Tray sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Về phía đội tuyển nữ Thái Lan, họ cũng gặp những vấn đề tương tự như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tinh thần của các cầu thủ nữ Thái Lan sau trận thua Myanmar ở bán kết cũng không tốt.

Truyền thông Thái Lan hé lộ đội tuyển nữ Thái Lan đang hy vọng các cô gái đến xứ sở Chùa Vàng mau chóng lấy lại tinh thần, cho trận tranh hạng ba sắp diễn ra.

Đấy chính là lý do mà đội nào giữ được tinh thần tốt hơn, giữ được thể lực dẻo dai hơn trong trận tranh hạng ba chiều nay, đội đó sẽ có ưu thế.

Hy vọng rằng khán giả Hải Phòng tiếp tục là nguồn động lực giúp các cầu thủ nữ Việt Nam có thêm quyết tâm và có thêm nguồn năng lượng để thi đấu tốt trong trận tranh hạng ba. Hy vọng rằng khán giả tiếp tục đến sân đông để tạo ra tạo ra bầu không khí sôi động, tiếp thêm sức lực cho Huỳnh Như và các đồng đội.

Thêm một trận thắng nữa trước Thái Lan tại giải năm nay sẽ tạo đà hưng phấn cho các cầu thủ nữ Việt Nam hướng đến chiến dịch SEA Games 33, diễn ra cuối năm nay.

Dự đoán: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-1.