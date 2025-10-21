FAM đính chính, nói việc Việt Nam tố cáo lên FIFA chỉ là giả định

Phó Chủ tịch FAM, Datuk S. Sivasundaram đã nói rằng đơn khiếu nại lên FIFA xuất phát từ một cá nhân người Việt Nam. Khi được giới truyền thông chất vấn, ông Sivasundaram thừa nhận đây chỉ là “giả định của FAM dựa trên các thông tin trước đó”.

Một số nguồn tin cho biết vào ngày 11/6, FIFA đã nhận được đơn tố cáo đội tuyển Malaysia sử dụng 5 cầu thủ nhập tịch trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra một ngày trước đó.

Joao Figueiredo (phải) thi đấu trong màu áo tuyển Malaysia sau khi nhập tịch thành công (Ảnh: Getty).

Ngày 26/9, FIFA đã kết luận FAM sử dụng hồ sơ giả để xin cấp phép cho 7 cầu thủ nhập tịch, những người đã ra sân thi đấu ở vòng loại Asian Cup ở trận gặp Nepal và Việt Nam. Sau đó, truyền thông Malaysia đưa ra nhận định rằng đơn tố cáo này có thể xuất phát từ Indonesia hoặc Việt Nam.

Trong buổi họp báo vào ngày 17/10, ông Sivasundaram từng phát biểu: "Chúng tôi tin rằng một cá nhân (từ Việt Nam) đã nộp đơn khiếu nại". Tuy nhiên, ông không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Theo thông tin từ FIFA, cơ quan này không tiết lộ danh tính của người đã nộp đơn khiếu nại nếu có. Do vậy, cũng chưa rõ FIFA điều tra theo đơn tố cáo hay chỉ là việc thực hiện hậu kiểm cho quá trình xin cấp phép thi đấu ồ ạt của FAM. Trước thắc mắc của truyền thông Malaysia về cơ sở của tuyên bố trên, ông Sivasundaram lên tiếng đính chính: "Vâng, các bạn có thể nói rằng việc cáo buộc một cá nhân từ Việt Nam tố cáo chỉ là giả định".

Theo các nguồn tin, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không có bất kỳ động thái nào liên quan đến vụ việc của FAM. Trên thực tế, FIFA đã tiến hành điều tra độc lập và phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia (không phải chỉ 5 người) có hành vi làm giả hồ sơ.

FIFA sau đó công bố chi tiết quyết định xử phạt FAM cùng 7 cầu thủ bị cáo buộc khai gian nguồn gốc, gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Quyết định được đưa ra sau khi phát hiện sự bất nhất trong các tài liệu đăng ký cầu thủ ban đầu.

Báo cáo chính thức của FIFA, có tiêu đề “Thông báo về căn cứ của quyết định” công bố ngày 6/10, nêu rõ hình phạt được áp dụng do hành vi vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến việc làm giả hoặc sửa đổi tài liệu chính thức. Theo đó, FAM bị xác định có hành vi làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ và bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Bảy cầu thủ nhập tịch bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) kèm án treo giò 12 tháng.

Hiện tại, FAM đang tiến hành kháng cáo lên FIFA, và quyết định cuối cùng của cơ quan quản lý bóng đá thế giới dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 30/10. Nếu kháng cáo bất thành, FAM có thể tiếp tục kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) để thay đổi phán quyết của FIFA. Đây sẽ là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng trong vụ việc.