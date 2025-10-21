Tìm thấy cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh khi đang ngủ cạnh mẹ

Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 15h ngày 21/10, thông tin từ UBND xã An Biên (tỉnh An Giang) cho hay, Công an xã đã phối hợp Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực, tìm thấy thi thể cháu bé 4 tháng tuổi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, khi đang ngủ cạnh mẹ.

Theo nhà chức trách, thi thể cháu bé được tìm thấy cách nhà khoảng 1,5km.

"Cơ quan công an đang làm việc và bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình”, một lãnh đạo UBND xã An Biên cho biết.

Chị K. khóc nghẹn khi tìm thấy thi thể con (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 20/10, chị L.T.K. (26 tuổi, trú tại ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích.

Căn nhà của gia đình chị K. là nhà sàn cất ven kênh xáng Xẻo Rô, khi ngủ chị cùng các con nằm trên giường dựng sát kênh, nên nghi ngờ cháu bé có thể đã rơi xuống kênh.

"Con ngủ với tôi nhưng lúc thức dậy tôi không thấy con nữa", chị K. buồn rầu.

Được biết, gia đình chị K. có 5 người con, hoàn cảnh khó khăn. Cả gia đình sống trong căn chòi lá dựng tạm. Chị bán vé số, chồng thì đi biển thỉnh thoảng mới về. Cháu bé mất tích là con út trong gia đình.