Đội tuyển Thái Lan sa thải HLV Masatada Ishii

Sau cuộc họp diễn ra vào ngày hôm nay (21/10), ban điều hành kỹ thuật của FAT gồm tiến sĩ Charnwit Polcheewin (Phó Chủ tịch FAT), ông Piyapong Pue-on và Tổng thư ký Ekaphol Polnavee đã trực tiếp thông báo việc chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii.

Theo FAT, nguyên nhân dẫn đến việc chia tay là do "định hướng làm việc và chiến lược phát triển đội tuyển không còn phù hợp", dù HLV Masatada Ishii mang đến nhiều sự thay đổi tích cực cho “Voi chiến”.

FAT chấm dứt hợp đồng với Masatada Ishii (Ảnh: FAT).

Kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12/2023, HLV Ishii dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thi đấu tổng cộng 30 trận, giành được 16 chiến thắng, đạt tỷ lệ thắng khoảng 53%. Tuy nhiên, lối chơi và kết quả gần đây không thuyết phục được giới chuyên môn cũng như ban lãnh đạo FAT.

Đáng chú ý, tại AFF Cup 2024, đội tuyển Thái Lan chỉ về nhì khi để thua đội tuyển Việt Nam trong cả hai trận chung kết lượt đi và lượt về. Đội bóng xứ Chùa vàng cũng dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, không có thành tích tốt tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tại bảng D, đội tuyển Thái Lan đang đứng nhì bảng khi bằng điểm Turkmenistan nhưng kém về thành tích đối đầu. Trong tháng 10 vừa qua, đội tuyển Thái Lan thắng cả hai trận khi đối đầu Đài Loan (Trung Quốc).

Hiện tại, FAT chưa công bố danh tính HLV trưởng mới nhưng họ cho biết sẽ quyết định trước loạt trận FIFA Days tháng 11 năm nay.

Theo dự kiến, tân HLV trưởng sẽ ra mắt trong trận đội tuyển Thái Lan đá giao hữu với Singapore trên sân nhà vào ngày 13/11, sau đó gặp Sri Lanka trên sân khách tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11.