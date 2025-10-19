Bốc thăm SEA Games 33: U22 Việt Nam cùng bảng với Malaysia

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U22 Malaysia và U22 Lào. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Malaysia nhận được nhiều sự chú ý ở thời điểm này.

Trong thời gian qua, bóng đá Malaysia đang rúng động khi bị FIFA buộc tội nhập tịch trái phép 7 cầu thủ trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

U22 Việt Nam tái ngộ với Malaysia (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong đó, phía Malaysia nghi ngờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tố cáo lên FIFA. Tất nhiên, thông tin này không đúng sự thật khi FIFA điều tra độc lập và không liên quan tới bất kỳ liên đoàn nào.

Việc hai đội trẻ Việt Nam và Malaysia gặp nhau ở thời điểm này được xem là cuộc đối đầu duyên nợ. Về cơ bản, U22 Việt Nam có cơ hội đi tiếp khá cao khi U22 Malaysia và U22 Lào không thực sự mạnh.

Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A khá dễ thở với Campuchia và Timor Leste. Ở bảng C, Indonesia sẽ đối đầu với Myanmar, Philippines và Singapore.

Ở môn bóng đá nam SEA Games 33, ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào bán kết.

Môn bóng đá nam dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 18/12. Vòng bảng tổ chức ở ba địa điểm là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu rất khó với hai đối thủ mạnh là Myanmar và Philippines. Cũng nằm ở bảng đấu này còn có sự xuất hiện của Malaysia. Chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A với các đối thủ nhẹ ký như Campuchia, Singapore, Indonesia.

Lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 33 diễn ra ở Divalux Resort & Spa Bangkok Suvarnabhumi vào lúc 10h45 hôm nay (19/10). Đây là sự kiện được mong chờ của bóng đá Đông Nam Á vào dịp cuối năm nay.

Theo kết quả phân nhóm hạt giống, U22 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với U22 Thái Lan và U22 Indonesia (đương kim vô địch).

U22 Việt Nam quyết tâm hướng tới giành Huy chương vàng SEA Games 33 (Ảnh: Minh Quân).

Trong khi đó, nhóm hạt giống số hai gồm các đội bóng U22 Myanmar, U22 Malaysia và U22 Campuchia. Nhóm hạt giống số ba gồm U22 Timor Leste, U22 Philippines, U22 Lào. Nhóm 4 chỉ còn một đội là U22 Singapore.

Các đội bóng sẽ được bốc thăm vào ba bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào bán kết.

Kết quả phân nhóm hạt giống này có thể khiến U22 Việt Nam đụng độ với U22 Malaysia ngay từ vòng bảng. Trong thời gian qua, Malaysia là tâm điểm sự chú ý của bóng đá Đông Nam Á khi bị FIFA buộc tội vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Các nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh: Asean Football).

Dù Malaysia đã giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam nhưng họ hoàn toàn có nguy cơ bị xử thua trong trận đấu này. Chính vì vậy, màn tái ngộ của đội trẻ Việt Nam và Malaysia có thể tạo ra nhiều cảm xúc.

