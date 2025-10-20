Nhiều đội bóng muốn cùng Nhật Bản rời khỏi Liên đoàn bóng đá châu Á

Theo kênh UTV, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) cảm thấy bất mãn với cách điều hành và các quyết định thiếu công bằng của AFC. Do đó, họ đang cân nhắc rời khỏi cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á để thành lập liên đoàn riêng, có tên là Liên đoàn bóng đá Đông Á (East Asian Confederation).

Australia sẵn sàng theo chân Nhật Bản rời khỏi AFC (Ảnh: Getty).

Liên đoàn bóng đá xứ Mặt trời mọc cho rằng AFC đang bị phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ Saudi Arabia và Qatar. Do đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á có không ít quyết định thiếu công tâm, nghiêng về các đại diện của Tây Á.

Điều đáng nói, nhiều đội bóng đang ủng hộ Nhật Bản tách ra thành lập liên đoàn bóng đá riêng. Tờ 163 tiết lộ: “Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đang chuẩn bị cho việc rời khỏi Liên đoàn bóng đá châu Á. JFA dự kiến thành lập Liên đoàn bóng đá Đông Á mới.

Điều bất ngờ là Australia, Uzbekistan, thậm chí cả Iraq đều muốn gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á, cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, liên minh này có thể mời gọi một vài đội bóng Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Có thể nói, môi trường cạnh tranh của liên đoàn mới (nếu thành lập) sẽ vô cùng khắc nghiệt”.

Tờ 163 cho rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” nếu như nhiều đội bóng tách khỏi AFC. Tờ báo này bình luận thêm: “Nếu AFC bị chia tách làm 2 liên đoàn Tây Á và Đông Á, suất dự World Cup của khu vực châu Á nhiều khả năng sẽ bị chia đôi.

Sự bất mãn âm ỉ khi AFC được cho là có nhiều quyết định thiên vị với các đội bóng Tây Á như Saudi Arabia hay Qatar (Ảnh: Getty).

Khi đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ lâm vào thế khó khi phải quyết định ở lại AFC, nơi mà các đội bóng Tây Á chiếm số đông, hay gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á mới, nơi mà có rất nhiều đội bóng mạnh. Việc lựa chọn cả hai nơi đều không phải là quyết định lý tưởng với bóng đá Trung Quốc”.

Trong lịch sử, có nhiều liên đoàn bóng đá của một quốc gia thay đổi châu lục như trường hợp của Israel chuyển từ châu Á sang châu Âu hay Australia chuyển từ châu Đại Dương sang châu Á. Tuy nhiên, việc một quốc gia tách ra thành lập liên đoàn riêng hoạt động tương tự liên đoàn châu lục là điều chưa từng có tiền lệ.