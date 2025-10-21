Bùn đất từ dự án cao tốc Bắc - Nam tràn vào nhà, dân bỏ chạy trong đêm

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, khiến đất đá tràn vào nhà dân hai bên dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và gây ách tắc giao thông. Tình trạng này đã tái diễn nhiều lần, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Chiều 21/10, ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, xác nhận đã có báo cáo về tình hình sạt lở do mưa lớn kéo dài ngày 15-16/10 tại thôn Long Bình. Bốn hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp khi bùn đất tràn vào nhà, cùng với một số tuyến đường bị đất đá bồi lấp, gây cản trở giao thông.

Người dân từng phải bỏ chạy trong đêm vì bùn đất từ dự án cao tốc tràn vào nhà (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Hân cho biết xã đã phối hợp với chủ đầu tư dự án cao tốc để kiểm tra hiện trường và yêu cầu sớm khắc phục hậu quả cho các hộ dân, đồng thời dọn dẹp các tuyến đường bị ảnh hưởng để đảm bảo lưu thông.

Ông Phạm Ngọc Cường (44 tuổi, trú tại thôn Long Bình) kể lại khoảnh khắc kinh hoàng vào khoảng 2h ngày 16/10. Khi gia đình ông đang ngủ, tiếng động lớn từ đất đá ồ ạt tràn vào nhà đã đánh thức mọi người.

"Thấy bùn đất tràn vào, tôi vội dắt cháu trai chạy ra khỏi nhà vì lo sợ nhà có thể bị bùn đất bao phủ. May mắn chúng tôi di chuyển kịp nên chỉ có đồ đạc bị ảnh hưởng, hư hỏng", ông Cường chia sẻ.

Người dân từng nhiều lần kiến nghị về việc đất đá của dự án cao tốc tràn vào khu vực nhà ở khi có mưa lớn xảy ra (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhiều người dân thôn Long Bình bày tỏ sự bức xúc khi tình trạng đất đá từ dự án cao tốc tràn vào nhà đã diễn ra nhiều lần, dù đã có nhiều kiến nghị nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc điều hành Dự án cao tốc thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh, Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), xác nhận đã chỉ đạo các nhà thầu dọn dẹp dứt điểm và khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ, ngăn chặn bùn đất tràn vào nhà dân.

"Chúng tôi đang họp bàn cùng phòng thẩm định, tư vấn thiết kế khảo sát lại phương án cuối cùng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân dọc tuyến. Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12", ông Lai thông tin.

Một số căn nhà bị đất đá lấp gần nửa căn nhà (Ảnh: Uy Nguyễn).

UBND xã Tuy An Bắc đã kiến nghị Sở Xây dựng Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị thi công khảo sát, hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chính quyền cũng kiến nghị ngành chức năng yêu cầu sớm sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường đã mượn để phục vụ thi công cao tốc và phối hợp chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường, giải quyết dứt điểm các trường hợp người dân có nhà cửa hư hỏng do quá trình thi công cao tốc.