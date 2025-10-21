Người hùng Lammens tiết lộ bí quyết giúp Man Utd quật ngã Liverpool

Senne Lammens đã chơi xuất sắc trong chiến thắng 2-1 của Man Utd trên sân Liverpool vào tối 19/10. Thủ thành 23 tuổi với nhiều pha cản phá ấn tượng đã giúp đội khách tránh được không ít bàn thua trông thấy, và anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng tại Anfield.

Cầu thủ người Bỉ gia nhập “Quỷ đỏ” vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng từ Royal Antwerp, anh mới bắt chính cho Man Utd ở hai trận đấu gần đây và đều chơi xuất sắc. Lammens giữ sạch lưới trong chiến thắng trên sân nhà trước Sunderland và tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ trong chiến thắng lịch sử trước Liverpool tại Anfield - chiến thắng đầu tiên của Man Utd tại sân đấu này sau 9 năm.

Lammens chơi chắc chắn trong khung thành của Man Utd (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về áp lực từ bên ngoài, Lammens chia sẻ sau trận đấu: “Vâng, tôi cố gắng hết sức. Tôi nghĩ mình khá ổn trong việc này, cố gắng ngăn tiếng ồn từ bên ngoài. Tôi chỉ chuẩn bị theo cách mà bản thân vẫn thường làm, coi trận đấu với Liverpool như các trận đấu nào khác. Tất nhiên, chúng ta phải thực tế. Trận đấu này không giống bất kỳ trận nào khác, nhưng tôi vẫn cố gắng chuẩn bị theo cách như vậy”.

Anh cũng ca ngợi kế hoạch thi đấu của đội: “Với kế hoạch mà chúng tôi đã có, tôi nghĩ toàn đội đã thực hiện khá tốt. Chúng tôi biết trước rằng trận đấu sẽ rất khó khăn, và chúng tôi phải phòng ngự với cả 11 cầu thủ. Chúng tôi đã làm được, nên đây là một trận đấu thực sự tốt”.

Về sự thay đổi lớn nhất kể từ khi chuyển đến Old Trafford, Lammens tiết lộ: “Tôi nghĩ mạng xã hội của mình đã bùng nổ, nhưng họ đã nói trước với tôi khi vụ chuyển nhượng diễn ra. Tôi đã biết một chút về điều đó, nhưng cảm giác thật tuyệt vời khi nhận được lời khen ngợi. Cùng với chiến thắng, đó là một cảm giác thực sự đặc biệt”.

Lammens đã nổi lên như thủ môn số 1 của Man Utd trong bối cảnh Andre Onana chuyển đến Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn và Altay Bayindir chưa tạo được sự tin tưởng trên sân. Anh tin rằng những kết quả tích cực gần đây cho thấy đội bóng của HLV Ruben Amorim đang đi đúng hướng.

Man Utd đang có dấu hiệu hồi sinh sau những kết quả tích cực (Ảnh: Getty).

“Đã 10 mùa giải trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi vô địch tại đây, nên điều đó thật đặc biệt. Hơn nữa, hai chiến thắng liên tiếp là điều chúng tôi mong đợi để tạo đà tiến lên”, Lammens nói khi được hỏi liệu chiến thắng tại Anfield có phải là bước ngoặt cho đội bóng hay không.

Anh kết luận: “Tôi nghĩ đó là một phần quan trọng trong những gì huấn luyện viên đã thể hiện với chúng tôi mùa này. Đã có khá nhiều sự thất vọng trong suốt mùa giải, nhưng tôi tin đây có thể là khởi đầu cho một giai đoạn tiến triển tốt. Chúng tôi cũng cần duy trì tinh thần đó trong trận đấu tuần tới trên sân nhà, với sự ủng hộ của người hâm mộ, chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng”.

Sau chiến thắng trước Liverpool, Man Utd đã lần đầu giành hai chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Amorim tại Ngoại hạng Anh. “Quỷ đỏ” đã vươn lên đứng thứ 9 với 13 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm sau 8 vòng đấu. Khoảng cách giữa Man Utd tới Top 4 chỉ là hai điểm, điều đó mang tới hy vọng lớn cho sự vươn lên của “Quỷ đỏ”. Ở vòng đấu tiếp theo, Man Utd sẽ thi đấu với Brighton vào ngày 23/10.