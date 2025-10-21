Coolmate kết hợp Nguyễn Thị Oanh ra mắt bộ sưu tập “Nhỏ bé mà phi thường”

Sự kết hợp không chỉ mở ra hướng đi mới cho Coolmate trong mảng thời trang thể thao, mà còn tôn vinh tinh thần “nhỏ bé nhưng không ngừng vươn lên” của người Việt.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh và các runners trong bộ sưu tập mới (Ảnh: Coolmate).

Hành trình phi thường của nữ vận động viên điền kinh nhỏ bé

Lấy cảm hứng từ hành trình thi đấu của Nguyễn Thị Oanh - người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng sở hữu ý chí bền bỉ, chinh phục liên tiếp nhiều huy chương tại đấu trường SEA Games, bộ sưu tập “Nhỏ bé mà phi thường” được xem như một lời tri ân cho nỗ lực không ngừng vượt giới hạn bản thân.

Các thiết kế trong BST mang phong cách tối giản, tập trung vào hiệu năng, sự thoải mái và linh hoạt, phù hợp với vóc dáng và thói quen vận động của người Việt.

Nguyễn Thị Oanh trực tiếp tham gia cùng các chuyên gia của Coolmate trong quá trình chọn chất liệu, thử nghiệm sản phẩm, nhằm đảm bảo mỗi chi tiết đáp ứng yêu cầu của vận động viên chuyên nghiệp.

Oanh cho biết: “Tôi muốn mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại - dù nhỏ bé nhưng luôn kiên cường và tự tin. Tôi tin rằng thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp mỗi người tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình. Hy vọng những bộ đồ này sẽ tiếp thêm năng lượng để mọi người ra đường chạy với tinh thần mạnh mẽ hơn”.

Nguyễn Thị Oanh tại Seagame 31 (Ảnh: NVCC).

Chiến lược hợp tác với vận động viên chuyên nghiệp - bước đi thông minh của Coolmate

Lịch sử ngành thời trang thể thao thế giới từng chứng kiến cú bắt tay giữa Nike và huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Sự hợp tác đã làm thay đổi vị thế của Nike, tạo nên dòng giày Air Jordan - một trong những sản phẩm bán chạy trên thế giới.

Bộ sưu tập “Nhỏ bé phi thường” Coolmate x Nguyễn Thị Oanh là “phiên bản Việt” của mô hình đó - khi thương hiệu nội địa chọn cách đồng hành cùng vận động viên chuyên nghiệp để tạo ra sản phẩm không chỉ có giá trị thương mại, mà còn chứa đựng tinh thần dân tộc, khát vọng và bản lĩnh Việt Nam.

Nếu như Air Jordan sau gần 40 năm vẫn là biểu tượng của sneaker, thì “Nhỏ bé mà phi thường” lại mang trong mình câu chuyện mỗi bước chạy là minh chứng cho nghị lực và ý chí có thể vượt qua mọi giới hạn thể hình hay điều kiện.

Nguyễn Thị Oanh (bên trái) thảo luận về sản phẩm tại văn phòng của Coolmate tại Hà Nội (Ảnh: Coolmate).

“Nhỏ bé mà phi thường” - Bắt đầu cho hành trình mới của thương hiệu thời trang thể thao Việt

Bộ sưu tập được ra mắt trước thềm SEA Games 33 hai tháng - thời điểm các vận động viên Việt Nam đang chuẩn bị ra đấu trường khu vực. Đây được xem là thời khắc biểu trưng cho tinh thần thể thao và khát vọng vươn tầm của người Việt.

Không chỉ dừng ở thiết kế, “Nhỏ bé mà phi thường” còn là lời tuyên ngôn của Coolmate về tầm nhìn lâu dài: Biến thời trang thành cầu nối lan tỏa tinh thần thể thao, bản lĩnh Việt và niềm tự hào “Made in Vietnam”.