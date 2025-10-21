Sáng tỏ khả năng Nhật Bản rời khỏi Liên đoàn bóng đá châu Á

Theo kênh UTV (Iraq), Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cảm thấy bất mãn với cách điều hành và các quyết định thiếu công bằng của AFC. Do đó, họ đang cân nhắc rời khỏi cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á để thành lập liên đoàn riêng, có tên là Liên đoàn bóng đá Đông Á (East Asian Confederation).

Nhiều khả năng Nhật Bản sẽ không rời khỏi AFC trong tương lai gần (Ảnh: Getty).

JFA cho rằng AFC đang bị phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ Saudi Arabia và Qatar. Do đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á có không ít quyết định thiếu công tâm, nghiêng về các đại diện của Tây Á.

Tờ Football Tribe (Nhật Bản) đã liên hệ với những nguồn tin quan trọng trong nội bộ của JFA để hỏi về thông tin này. Một vị quan chức giấu tên của JFA tiết lộ: “Thông tin đó hoàn toàn vô căn cứ. Không ai biết nguồn gốc của tin đồn này đến từ đâu. Đây chỉ là những lời đồn nhảm nhí”.

Dù khả năng Nhật Bản rời AFC gần như không xảy ra nhưng họ vẫn đang có sự bất mãn âm ỉ với tổ chức này.

Một trong những điểm gây tranh cãi là việc AFC thay đổi thể thức thi đấu ở hai cúp C1 và C2 châu Á. Theo đó, AFC quyết định tổ chức các trận từ tứ kết trở đi tại khu vực Tây Á, đã khiến nhiều CLB ở Nhật Bản nói riêng và Đông Á nói chung cảm thấy không hài lòng.

Nhật Bản và nhiều đội bóng khác đang có bất mãn âm ỉ với AFC (Ảnh: Getty).

Trong tương lai gần, khả năng Nhật Bản cùng nhiều đội bóng khác tách khỏi AFC để thành lập Liên đoàn bóng đá Đông Á không xảy ra. Tuy nhiên, nếu cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á không giải quyết được những sự bất mãn âm ỉ, rất có thể nhiều đội bóng sẽ cân nhắc tới việc rời AFC.

Trong lịch sử, có nhiều liên đoàn bóng đá của một quốc gia thay đổi châu lục như trường hợp của Israel chuyển từ châu Á sang châu Âu hay Australia chuyển từ châu Đại Dương sang châu Á. Tuy nhiên, việc một quốc gia tách ra thành lập liên đoàn riêng hoạt động tương tự liên đoàn châu lục là điều chưa từng có tiền lệ.