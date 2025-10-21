Chiến thắng trước Liverpool cứu vãn số phận của HLV Amorim

Chiến thắng lịch sử ngày 19/10 có ý nghĩa sống còn với HLV Amorim, người đang đối mặt với áp lực cực lớn. Trước đó, ông từng tự mô tả “Man Utd hiện tại có lẽ là đội tệ nhất lịch sử CLB" và phải nhận sự trấn an công khai từ Sir Jim Ratcliffe giữa vòng xoáy đồn đoán về khả năng bị sa thải.

HLV Amorim đội mưa chỉ đạo học trò trong chiến thắng của Man Utd trước Liverpool (Ảnh: Getty).

Đoàn quân HLV Amorim đã thể hiện được “một tinh thần thép” trước nhà đương kim vô địch Premier League. Dù trận đấu không phải là một chiến thắng áp đảo nhưng “Quỷ đỏ thành Manchester” đã dẫn trước với tổng thời gian là 83 phút, chiến đấu hết mình trước sức ép của Liverpool.

Ngay cả khi bị Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 78, đội bóng của HLV Amorim vẫn đủ mạnh mẽ để tái lập thế dẫn bàn, với cú đánh đầu quyết định của Harry Maguire sau đường chuyền sắc sảo của Bruno Fernandes.

Chiến thắng đã mang lại niềm vui sướng tột độ cho người hâm mộ. Cựu đội trưởng Man Utd, Roy Keane và trung vệ Maguire đều cảnh báo rằng toàn đội không nên quá phấn khích mà phải coi đây là "bàn đạp" để tiến lên.

Chính HLV Amorim cũng hiểu rằng mọi thứ chưa kết thúc. Ông cần nhiều hơn nữa để chứng minh mình xứng đáng ở lại Old Trafford trong ba năm như vị Chủ tịch Ratcliffe đã đề cập.

Khi được hỏi liệu những chuỗi ngày đáng thất vọng đã qua chưa, HLV Amorim thận trọng trả lời: “Tôi không biết nữa, nếu Man Utd thể hiện được tinh thần như hôm nay, chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong rất nhiều trận đấu. Nhưng để làm được điều đó, cả đội cần phải hành động”.

Harry Maguire "lột xác", trở thành niềm hy vọng mỗi khi Man Utd gặp khó (Ảnh: Getty).

Thử thách thực sự đang chờ đợi Man Utd là trận đấu với Brighton ngay tại Old Trafford vào ngày 25/10. Một thất bại trên sân nhà sẽ ngay lập tức dập tắt niềm tin của người hâm mộ, khiến những tin đồn về chiếc ghế HLV của Amorim một lần nữa lại bùng lên dữ dội.

Ba trận tiếp theo tại Premier League, Man Utd sẽ phải đối mặt với Brighton trên sân nhà, Nottingham Forest trên sân khách và Tottenham trên sân khách. Trong hai mùa giải dưới thời HLV Amorim, “Quỷ đỏ” chưa từng có điểm trước 3 đối thủ này.

Cả cầu thủ đương nhiệm lẫn các cựu danh thủ đều nhận thức rõ rằng có quá nhiều lời hứa hẹn về những "bình minh giả tạo" đã tan biến ngay lập tức tại Old Trafford. Do đó, không ai dám coi bất cứ điều gì là hiển nhiên, ngay cả sau chiến thắng lịch sử trước Liverpool hôm 19/10.

Tuy nhiên, việc đánh bại Liverpool ngay tại Anfield được xem là bước ngoặt quan trọng nhất của Man Utd dưới triều đại HLV Amorim. Đây chính là kết quả ấn tượng nhất mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha giành được kể từ khi nhậm chức tại Old Trafford.

Người hâm mộ Man Utd kỳ vọng HLV Amorim sẽ đem về nhiều chiến thắng hơn nữa (Ảnh: Getty)

Chiến thắng này sẽ mang lại cho Amorim cùng các cầu thủ Man Utd sự tự tin mà họ đã thiếu suốt thời gian qua, đồng thời giúp toàn đội nhận ra cơ hội thực sự để duy trì đà thăng hoa.