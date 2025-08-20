Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà liên tiếp thua tuyển nữ Việt Nam

Thắng thuyết phục Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giành hạng 3 Đông Nam Á

Trong trận tranh hạng ba giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Thái Lan trên sân Lạch Tray. Đây là lần thứ hai liên tiếp ở giải đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng trước “Voi chiến”. Trước đó, chúng ta đã hạ gục đối thủ này với tỷ số 1-0 ở vòng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam giành vị trí thứ ba ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á sau chiến thắng trước Thái Lan (Ảnh: Minh Quân).

Bình luận về trận của Thái Lan trước tuyển nữ Việt Nam, tờ Siam Sport có bài viết: “Đội tuyển nữ Thái Lan đã thua tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 1-3 và chỉ xếp thứ 4 giải bóng đá nữ Đông Nam Á”.

Trong bài viết, tác giả bình luận: “Thêm một lần, tuyển nữ Thái Lan nếm trái đắng khi đối đầu với tuyển nữ Việt Nam. Trong trận tranh hạng ba, Chaba Kaew (biệt danh của tuyển nữ Thái Lan) đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước tuyển nữ Việt Nam.

Khác với trận ở vòng bảng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung dẫn trước tới 3-0 trước Thái Lan. Mãi tới cuối trận, đội bóng xứ Chùa vàng mới có bàn gỡ danh dự. Đây là giải đấu không thành công của Thái Lan khi chỉ xếp thứ 4 chung cuộc”.

Tờ Khoasod bình luận: “Tuyển nữ Thái Lan lại thua tuyển nữ Việt Nam và chấp nhận xếp thứ 4 ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Mặc dù nỗ lực hết sức nhưng đoàn quân HLV Futoshi Ikeda không thể chống đỡ được sức mạnh của chủ nhà Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam phản công rất sắc bén. Những bàn thắng của họ chủ yếu theo kịch bản này. Trong khi đó, hàng thủ của Thái Lan mắc nhiều sai lầm. Điều đó khiến cho “Voi chiến” lần thứ hai chịu thất bại trước đoàn quân của HLV Mai Đức Chung ở giải đấu”.

Thái Lan thua tâm phục khẩu phục trước tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).

Một tờ báo khác của Thái Lan là Matichon thừa nhận rằng HLV Futoshi Ikeda đã tung ra sân đội hình tốt nhất có thể trong trận đấu gặp tuyển nữ Việt Nam. Thái Lan cũng thể hiện nỗ lực trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu sắc sảo và tận dụng cơ hội tốt hơn. Họ liên tiếp có 3 bàn thắng để nhấn chìm những nỗ lực của Thái Lan. Sau giải đấu này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ họp với ban huấn luyện để lên kế hoạch cho những giải đấu tiếp theo, đáng chú ý nhất là SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm trên đất Thái”.

Tờ Daily News cho rằng đây là thất bại khó bào chữa bởi Thái Lan đã hai lần chịu thua tuyển nữ Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn. Vị trí thứ 4 ở giải bóng đá Đông Nam Á không phải là thành tích tệ khi Thái Lan chỉ cử đội hình trẻ tham dự giải đấu. Họ nhấn mạnh rằng mục tiêu của bóng đá nữ Thái Lan là giành tấm Huy chương vàng ở SEA Games trên sân nhà vào cuối năm.