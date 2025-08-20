Bóng chuyền Việt Nam: Vượt nghịch cảnh, mơ làm chuyện lớn ở giải thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã rời Hà Nội, sang Thái Lan, chuẩn bị cho giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025. Giải đấu này khai diễn vào ngày 22/8, riêng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu gặp Ba Lan vào ngày 23/8.

Sau trận đấu với Ba Lan, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lần lượt chạm trán các đội Đức (ngày 25/8) và Kenya (27/8). Đây là lần đầu tiên chúng ta tham dự giải vô địch thế giới. Kỳ vọng dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất lớn.

Chúng ta trải qua một số biến động cả về tâm lý lẫn chuyên môn trước khi giải đấu khởi tranh. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội vẫn rất tốt và toàn đội đang đầy khát khao làm nên chuyện lớn.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đầy khát khao làm nên chuyện lớn tại giải thế giới (Ảnh: SAVA).

Những biến động trước giờ khai cuộc

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung trải qua những biến động không nhỏ trong những ngày qua.

Về chuyện chung của bóng chuyền nước nhà, chúng ta gặp chuyện không may tại giải U21 nữ thế giới, được tổ chức tại Indonesia cách đây vài ngày. Khi đó, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bất ngờ bị Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB) hủy kết quả của 4 trong tổng số 5 trận vòng bảng.

Nguyên nhân đến từ một số quy định mới của FIVB lần đầu xuất hiện. Đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam vì thế gặp thiệt thòi. Từ chỗ đứng nhì bảng, được tham dự vòng 1/8, chúng ta đột ngột rớt xuống vị trí cuối bảng, buộc phải thi đấu thêm 3 trận kể từ giai đoạn phân hạng 17-24, trước khi đứng vị trí 19 chung cuộc.

Còn về chuyện riêng của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, ngay trước khi đội lên đường sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới, chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển.

Chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ rút lui ngay trước giải thế giới 2025 (Ảnh: SAVA).

Trong tâm thư được phát đi sau khi tuyên bố rút lui, Bích Tuyền chia sẻ: “Lý do tôi đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi vì những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế về điều kiện thi đấu của vận động viên (VĐV). Với tôi, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng.

Tôi cảm thấy những quy định này thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Tôi tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng”.

“Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển Việt Nam, tôi quyết định rút lui. Tôi sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới”, Bích Tuyền nói thêm.

Chuyện chung của làng bóng chuyền trong nước, chuyện riêng của đội tuyển Việt Nam ít nhiều gây ảnh hưởng đến các VĐV còn lại. Dù vậy, với tinh thần rất cao, cộng với khát khao thể hiện sự tiến bộ của mình, đội tuyển Việt Nam vẫn đầy quyết làm nên bất ngờ tại giải vô địch thế giới.

Những tín hiệu lạc quan trong quá trình chuẩn bị

Để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới sắp diễn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có hai trận “làm nóng” với các đối thủ rất chất lượng, gồm Tây Ban Nha và Kenya.

Tây Ban Nha là đội bóng có trình độ châu Âu, khu vực có bóng chuyền phát triển đồng đều nhất thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có những trận đấu chuẩn bị rất chất lượng (Ảnh: SAVA)

Vì vậy, khi thi đấu với đại diện châu Âu là Tây Ban Nha, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ có cơ hội nâng cao trình độ, thích nghi với áp lực lớn do đối thủ tạo ra, mà các cô gái của chúng ta còn có cơ hội làm quen với phong cách thi đấu của các đội châu Âu.

Sự làm quen này sẽ có ích cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, khi chúng ta đối đầu với hai đại diện khác đến từ châu Âu là Ba Lan và Đức tại giải vô địch thế giới.

Đối thủ còn lại trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam là Kenya, đại diện đến từ châu Phi. Thật thú vị khi Kenya cũng là đối thủ cuối cùng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại vòng bảng giải vô địch thế giới.

Dẫu biết, cả đội tuyển nữ Việt Nam lẫn đội tuyển nữ Kenya đều “giấu bài” trong trận giao hữu diễn ra tối 19/8, tại Hà Nội. Tuy nhiên, việc đội tuyển nữ Việt Nam thắng Kenya đến 4- 0 (25-21, 25-14, 25-19 và 25-19), phản ánh chúng ta có đủ bài bản và đủ năng lực để vượt qua chính đối thủ này ở giải vô địch thế giới.

Từ đó, cơ hội để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tìm được ít nhất một chiến thắng tại giải thế giới trong những ngày tới rất cao.

Trận đấu với Kenya cũng là trận đấu rất đặc biệt, sau khi đôi bên đánh đến hiệp thứ 3 và đội tuyển nữ Việt Nam thắng cả 3 hiệp, trận đấu vẫn không dừng lại. Phía Kenya muốn đấu tiếp một hiệp nữa, với mục đích “thử tải” khả năng chịu đựng, độ dẻo dai của các VĐV của họ và của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Kết quả, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục vượt qua thử thách này. Điều đó chứng tỏ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đang có sẵn phương án thay thế Bích Tuyền. Bằng chứng là khi Bích Tuyền rút lui, nhưng chúng ta vẫn không suy yếu đáng kể về mặt chuyên môn.

Chờ đợi vào những gương mặt nổi bật còn lại

Thật ra, từ trước khi Bích Tuyền nổi lên tại SEA V-League 2025, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn sở hữu một chủ công cực kỳ xuất sắc, đó là Trần Thị Thanh Thúy. Cô gái này sở hữu chiều cao cực tốt (1m93), đầy mạnh mẽ và giàu kỹ thuật trong các pha lên lưới tấn công.

Thanh Thúy rất dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong đó bao gồm cả thời gian thi đấu ở những nền bóng chuyền hàng đầu châu Á như Thái Lan (CLB Bangkok Glass năm 2015-2016), Nhật Bản (CLB Denso Airybees, từ năm 2019 - 2020 và CLB PFU BlueCats, từ năm 2021 – 2024), lẫn thi đấu ở châu Âu, tại Thổ Nhĩ Kỳ (CLB Kuzeyboru, năm 2024).

Thanh Thúy nhận được khá nhiều sự kỳ vọng (Ảnh: AVC).

Kinh nghiệm thi đấu phong phú ở nước ngoài sẽ giúp cho Thanh Thúy dễ thích ứng với lối chơi khác nhau của các đối thủ khác nhau, đến từ những trường phái khác nhau tại giải vô địch thế giới.

Cũng nhờ có kinh nghiệm tốt, Thanh Thúy sẽ có sự tự tin, bình tĩnh trước những thời điểm khó khăn mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải đối diện. Từ đó, Thanh Thúy có thể truyền sự tự tin và bình tĩnh này cho các đồng đội xung quanh mình.

Ngoài Thanh Thúy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm hai gương mặt nữa, được xếp vào nhóm 100 VĐV bóng chuyền nữ hay nhất thế giới trong thời gian gần đây, gồm Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Khánh Đang.

Riêng về libero Nguyễn Khánh Đang, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng nhận xét: “Cô ấy là libero xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Khánh Đang có sự nhạy bén và có khả năng phòng ngự tốt. Chúng tôi luôn rất yên tâm khi có Khánh Đang ở trên sân”.

Nếu như Thanh Thúy được kỳ vọng là người sẽ tung ra các pha đập bóng, kết thúc những pha tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam, giúp chúng ta ghi điểm, thì Khánh Đang sẽ là người giữ nhiệm vụ cứu bóng, cứu thua cho toàn đội. Đây là chi tiết giúp đội tuyển nữ Việt Nam hài hòa cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Quan trọng hơn nữa, họ đều là những VĐV rất mạnh mẽ về mặt tinh thần, họ sẵn sàng đương đầu với thử thách cực lớn đang chờ họ tại giải vô địch thế giới. Họ khát khao muốn giúp bóng chuyền nữ Việt Nam gây tiếng vang lớn hơn nữa trên bình diện quốc tế.