Yếu tố then chốt với quản trị hiện đại

Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ về công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và quản lý văn bản sáng 21/10.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, trong giai đoạn chuyển đổi số, công tác quản lý văn bản không chỉ đơn thuần là công việc giấy tờ, tài liệu mà đã trở thành yếu tố then chốt trong việc xây dựng nền tảng quản trị thông minh, hiện đại và an toàn.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công chức, công vụ, Bộ Nội vụ phải là cơ quan đi đầu, hình mẫu chuẩn mực về chất lượng công chức, công vụ, trong đó chất lượng văn bản phải được đặc biệt quan tâm, chuẩn hóa.

Thứ trưởng khẳng định, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là nhiệm vụ nền tảng, có vai trò hết sức quan trọng.

Để đạt được mục tiêu đó, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất mang lại hiệu quả lớn”.

Đặc biệt, Thứ trưởng cũng nhắc đến việc Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà luôn quan tâm, có chỉ đạo sát sao về công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Bộ Nội vụ chính là quá trình cụ thể hóa, hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo sâu sắc này.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Trong bối cảnh đó, Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng để cập nhật, hệ thống hóa các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là vô cùng cần thiết.

Thứ trưởng đề nghị các học viên tham dự với tinh thần tập trung, nghiêm túc, cầu thị, tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để cùng các giảng viên làm sáng tỏ, từ đó áp dụng hiệu quả vào công việc.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nội vụ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, góp phần thống nhất và chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, đảm bảo việc quản lý văn bản tại Bộ ngày càng chặt chẽ, khoa học, an toàn và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuyên gia Vũ Hồng Quân trình bày chuyên đề "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015" (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày. Trong buổi sáng đầu tiên, các học viên đã được nghe chuyên gia Vũ Hồng Quân trình bày chuyên đề "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015".

Đồng thời, các học viên được các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Văn phòng Bộ trực tiếp phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng.

Trong chương trình bồi dưỡng, các học viên được hướng dẫn chuyên sâu về kỹ năng soạn thảo, thể thức văn bản hành chính; quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến trên môi trường mạng; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.