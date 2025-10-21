Lễ hội Khinh khí cầu ở Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt

Ngày 21/10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 24-26/10, địa phương tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 - The Sunrise tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Sự kiện này có quy mô hoành tráng, mang lại những trải nghiệm độc đáo cho người dân, du khách.

Khinh khí cầu được trình diễn tại Festival hoa Đà Lạt năm 2024 (Ảnh: An Chi).

Điểm nhấn của lễ hội là 20 khinh khí cầu cỡ lớn với các cấp độ bay khác nhau. Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, khinh khí cầu bay vào thời khắc bình minh, hoàng hôn sẽ thắp sáng không gian, tạo khung cảnh lãng mạn để người dân, du khách thưởng lãm.

Cùng với phần trình diễn khinh khí cầu, cơ quan chức năng tổ chức chương trình nghệ thuật âm nhạc, ánh sáng với quy mô hoành tráng, mang lại sự trải nghiệm lý tưởng cho người dân, du khách. Trong khuôn khổ lễ hội, đêm nhạc “The Sunrise Legacy - Bản hòa ca mặt trời và di sản” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn mang đến những tiết mục âm nhạc đặc sắc.

Lễ hội Khinh khí cầu được kỳ vọng góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Lạt, giúp du khách có cơ hội chiêm ngưỡng xứ sở ngàn hoa từ trên cao.