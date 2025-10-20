Tranh cãi dữ dội sau bàn thắng sớm của Man Utd trước Liverpool

Chỉ mất 62 giây sau khi trận đấu bắt đầu, Bryan Mbeumo đã đưa Man Utd vươn lên dẫn trước bằng một cú sút mạnh mẽ, đánh bại thủ môn Giorgi Mamardashvili của Liverpool. Tuy nhiên, trong lúc Mbeumo và các đồng đội ăn mừng, tiền vệ Alexis Mac Allister của Liverpool lại nằm trên sân ôm đầu, tạo ra một tình huống khó hiểu cho nhiều khán giả.

Trước đó, Mac Allister đã chạy lùi để nỗ lực tranh chấp bóng bổng với Mbeumo và va chạm với người đồng đội Virgil van Dijk. Pha va chạm khiến cầu thủ người Argentina nằm sân; Mbeumo cũng ngã xuống nhưng nhanh chóng bật dậy và lao xuống tấn công. Sau đó, cầu thủ người Cameroon đã nhận bóng trong vòng cấm và ghi bàn.

Mac Allister nằm sân do chấn thương đầu trước khi Man Utd ghi bàn (Ảnh Getty).

Theo quy định của FA, trọng tài được hướng dẫn dừng trận đấu khi có cầu thủ bị chấn thương đầu để đảm bảo an toàn. Tại Anfield, trọng tài Michael Oliver đã không thổi còi, cho phép Mbeumo tiếp tục ghi bàn. Điều đó khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Liverpool phản ứng mạnh mẽ. HLV Arne Slot đã tranh cãi với trọng tài thứ tư, nhưng điều đó không làm thay đổi quyết định của trọng tài chính.

Trang This Is Anfield bình luận: “Rõ ràng Mac Allister đã bị chấn thương ở đầu, và quyết định không dừng trận đấu một cách đúng đắn đã khiến HLV Slot thất vọng. HLV của Liverpool đã phản đối trọng tài sau bàn thắng mở tỷ số của Mbeumo, chỉ tay vào đầu mình, nhưng đó là một phản đối vô ích.

VAR cũng không thể can thiệp, nghĩa là Man Utd chỉ có thể vươn lên dẫn trước sớm tại Anfield dựa trên một quyết định chủ quan. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận hàng phòng ngự kém cỏi của Van Dijk, Konate và Mamardashvili”.

Bình luận trực tiếp trận đấu, cựu hậu vệ của Liverpool - Jamie Carragher, cũng không hài lòng với quyết định của trọng tài Oliver. Ông nói: “Mac Allister đang nằm sân và ôm đầu. Trọng tài đúng ra phải dừng trận đấu”.

Tuy nhiên, bình luận viên Peter Drury của Sky Sports đã nhanh chóng giải thích lý do trọng tài Oliver vẫn cho trận đấu tiếp tục: “Thông tin chúng tôi nhận được từ PGMOL (Hiệp hội Trọng tài Trận đấu Chuyên nghiệp Anh) là trọng tài không nhìn thấy chấn thương nên không thể dừng trận đấu”.

Nếu Oliver chứng kiến sự việc, ông có thể đã tạm dừng trận đấu và ngăn cản bàn thắng của Mbeumo. Video tình huống va chạm cho thấy không có lỗi từ phía cầu thủ Man Utd. Thay vào đó, chính trung vệ Van Dijk của Liverpool đã vô tình thúc khuỷu tay vào sau đầu Mac Allister trong một pha tranh chấp bóng bổng, khiến đồng đội của mình ngã xuống sân.

Mac Allister đã nằm im trên sân trong khi Man Utd ghi bàn. Cầu thủ người Argentina bị chấn thương ở đầu, nhưng may mắn thay, anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu với một diện mạo khá đặc biệt. Khi trở lại sân, Mac Allister đội một chiếc mũ bảo hộ trông giống như loại mũ thường được các vận động viên bơi nghệ thuật sử dụng.

Mac Allister đội mũ bảo vệ và tiếp tục thi đấu (Ảnh: Getty).

Sau bàn thua sớm, Liverpool cố gắng vùng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội chủ nhà không thực sự may mắn khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn - họ có tới ba lần đưa bóng chạm khung gỗ của Man Utd. Mãi tới phút 78, Cody Gakpo mới gỡ hòa 1-1 cho Liverpool, nhưng niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài 6 phút. Phút 84, Harry Maguire ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng 2-1 cho “Quỷ đỏ” ở trận đấu thuộc vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025-26, diễn ra vào đêm 19/10.

Chiến thắng tại Anfield giúp Man Utd chấm dứt quãng thời gian hơn 9 năm chỉ biết hòa và thua trên sân đấu của kỳ phùng địch thủ. Trong khi đó, thất bại trước Man Utd khiến Liverpool rơi vào khủng hoảng nặng nề khi đã trải qua 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở Ngoại hạng Anh, Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm.