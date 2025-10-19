Cầu thủ nhập tịch trái phép có động thái chứng minh gốc gác Malaysia

Tối 18/10, Joao Figueiredo đã khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải bức hình gia đình. Trong đó, cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia đứng cạnh một người phụ nữ được cho là bà ngoại của mình. Đây là người được nhắc tới trong biên bản điều tra của FIFA.

Joao Figueiredo đăng tải bức hình gia đình để chứng minh nguồn gốc Malaysia của mình (Ảnh: Instagram).

Theo giấy tờ phía Malaysia cung cấp, bà ngoại của Joao Figueiredo có tên Nair de Oliveira sinh năm 1931 ở Johor (Malaysia). Tuy nhiên, theo điều tra của FIFA, bà sinh ra ở Abre Campo (Brazil). Điều đó khiến cho việc nhập tịch Joao Figueiredo của Malaysia trở nên không hợp lệ. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ chỉ có gốc gác ba đời trở lại (ông bà, bố mẹ) thì mới được nhập tịch thi đấu cho một quốc gia.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, FIFA phát hiện có tới 5 trong số 7 giấy khai sinh do FAM cung cấp khi đăng ký cầu thủ được làm lại vào tháng 1/2025. Điều này khiến cho nguồn gốc thực sự của Joao Figueiredo và các đồng đội khác trở nên mơ hồ.

Với việc đăng tải bức hình được cho là chụp cùng bà ngoại mang gốc Á, Joao Figueiredo muốn chứng minh gốc gác của mình. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, FIFA chỉ làm việc dựa trên giấy tờ.

Bà của Figueiredo (dòng số 5) được FIFA điều tra là sinh ra ở Brazil (Ảnh: FIFA).

Điều đáng nói, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk S. Sivasundaram, tỏ ra lúng túng trong việc chứng minh gốc gác của các cầu thủ nhập tịch Malaysia: “Các bạn hỏi vì sao chúng tôi không chứng minh gốc gác của họ. Chúng tôi không thể công bố vào lúc này. Hãy để mọi việc lắng xuống. FAM đang thành lập một cơ quan độc lập để xem xét”.

Hiện tại, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA. Nếu tiếp tục thất bại, họ sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn là Tòa án thể thao (CAS). Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vào phán quyết của FIFA và CAS để đưa ra án phạt với Malaysia. Họ có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal hoặc bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.