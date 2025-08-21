Báo Đông Nam Á nhận xét về tuyển nữ Việt Nam sau giải khu vực

Thắng thuyết phục Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giành hạng 3 Đông Nam Á

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport viết: “Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng đội tuyển nữ Thái Lan 3-1 trong trận tranh hạng ba giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 ngày 19/8. Vì kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam giành hạng ba, đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan chỉ đứng thứ 4”.

“Hai đội cống hiến cho khán giả một trận đấu rất sôi động, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam luôn dẫn trước đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Kết thúc hiệp một, đội chủ nhà dẫn trước đội tuyển nữ Thái Lan một bàn.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hai lần đánh bại Thái Lan tại giải Đông Nam Á 2025 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đội chủ nhà liên tục dâng cao tấn công trong những phút sau đó. Đến phút 68, cách biệt đã là 3-0 cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam”, tờ Siam Sport bình luận về sự trên cơ của đội tuyển nữ Việt Nam so với đội nữ Thái Lan trong trận tranh hạng ba.

Ở giải đấu năm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan đến hai lần. Lần đầu, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vượt qua đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng 1-0 ở vòng bảng. Còn lần thứ hai, ở trận tranh hạng ba, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng đối phương 3-1.

Siam Sport phân tích: “Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 87 của trận tranh hạng ba, Wiranya Kaewnakasikkam sút bóng dội cột dọc vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3”.

“Tuy nhiên, sau đó Thái Lan không ghi thêm được bàn thắng nào. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Qua đó, “Những ngôi sao vàng” (biệt danh của các đội tuyển bóng đá Việt Nam) giành hạng ba tại giải đấu năm nay”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Đội nữ Myanmar (áo đỏ) đứng nhì toàn giải (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á lên tiếng: “Xếp hạng chung cuộc của giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, U23 Australia giành ngôi vô địch, hạng nhì là Myanmar, còn hạng ba là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam”.

“Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng đội tuyển nữ Thái Lan 3-1 trong trận tranh hạng ba”, vẫn là những dòng xuất hiện trên trang ASEAN Football.

Còn fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) cho biết: “Đội tuyển bóng đá nữ Myanmar về thứ nhì tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm nay. Ngoài ra, Myanmar có thêm các danh hiệu cá nhân”.

“Win Theingi Tun giành danh hiệu vua phá lưới với 7 bàn thắng. Còn thủ môn Myo Mya Mya Nyein giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải”, fanpage chính thức của MFF thông tin thêm.

Ngoài U23 Australia, các đội Myanmar, Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ nhau tại SEA Games 33, diễn ra tháng 12 tới đây ở Thái Lan. Danh sách ứng cử viên vô địch cho nội dung bóng đá nữ SEA Games 33 còn có thêm Philippines, đội bóng bị loại ở vòng bảng giải Đông Nam Á bởi Myanmar và U23 Australia.