Đại kiện tướng cờ vua Daniel Naroditsky qua đời ở tuổi 29

Trung tâm Cờ vua Charlotte, nơi Naroditsky làm việc chính thức thông báo Đại kiện tướng Daniel Naroditsky đã qua đời ở tuổi 29. Trong một tuyên bố chia sẻ trên mạng xã hội, tổ chức này gọi sự ra đi của cựu vô địch thế giới trẻ là "sự mất mát to lớn và đầy bất ngờ", gây chấn động mạnh trong cộng đồng cờ vua quốc tế.

Người hâm mộ cờ vua thế giới tiếc thương cho sự ra đi của Đại kiện tướng Daniel Naroditsky (Ảnh: Chess).

Có nhiều đồn đoán trên mạng về các vấn đề sức khỏe hoặc sức khỏe tâm thần tiềm ẩn, nhưng chưa có thông tin nào được xác nhận.

“Gia đình Naroditsky chia sẻ tin buồn về sự ra đi bất ngờ của Daniel. Anh là một kỳ thủ tài năng, một người thầy tận tâm và là thành viên được yêu mến trong cộng đồng cờ vua. Gia đình mong nhận được sự tôn trọng quyền riêng tư trong thời gian đau buồn này", trung tâm cờ vua Charlotte viết trong thông báo rạng sáng 21/10.

Daniel Naroditsky sinh năm 1995 tại San Mateo, California (Mỹ). Anh bắt đầu chơi cờ từ năm 6 tuổi dưới sự hướng dẫn của cha và sớm nổi lên như niềm hy vọng của cờ vua Mỹ. Vào năm 2007 anh vô địch U12 thế giới. 6 năm sau, Naroditsky chính thức được phong danh hiệu Đại kiện tướng (GM) khi mới 18 tuổi.

Ngoài thành công trong thi đấu, Naroditsky còn được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới với vai trò là nhà giáo dục cờ vua nổi tiếng. Naroditsky còn là tác giả của nhiều đầu sách từ khi còn nhỏ, bình luận các sự kiện cờ vua lớn và xây dựng sự hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng như YouTube và Twitch.

Trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của mình, Daniel Naroditsky từng tạo tiếng vang lớn khi đánh bại nhiều cờ thủ hàng đầu. Nổi bật là chiến thắng trước Fabiano Caruana, kỳ thủ số hai thế giới với Elo trên 2.800 thời điểm đó, tại giải vô địch Mỹ 2021.

Năm 2025 là đỉnh cao của anh khi vô địch giải cờ chớp Mỹ với thành tích hoàn hảo 14 ván thắng tuyệt đối. Tháng 10/ năm nay, Naroditsky sở hữu hệ số Elo 2.619 (cờ tiêu chuẩn), 2.636 (cờ nhanh) và 2.705 (cờ chớp), khẳng định đẳng cấp hàng đầu thế giới ở nội dung cờ siêu chớp.

Naroditsky tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2019 (New York Post).

"Đại kiện tướng Daniel Naroditsky là một kỳ thủ, bình luận viên tài năng và người truyền cảm hứng. FIDE xin chia sẻ mất mát to lớn này với gia đình và những người yêu mến anh", Liên đoàn cờ vua Thế giới (FIDE) gửi lời chia buồn.

Daniel Naroditsky không chỉ là một kỳ thủ ưu tú mà còn là nhân vật then chốt trong công cuộc phổ biến cờ vua hiện đại. Bằng tài năng giảng dạy và kết nối với người hâm mộ qua nhiều thế hệ và trình độ, anh đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn người, đưa môn thể thao trí tuệ này đến gần hơn với thế hệ trẻ toàn cầu.