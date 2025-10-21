Vụ xe cứu trợ đền 100 triệu đồng: Tạm giữ hình sự thêm một đối tượng

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã tạm giữ Đào Quang Hà (SN 2001, trú tại tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản kêu gọi từ thiện.

Đây là đối tượng thứ 3 bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự, liên quan đến vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra sau vụ va chạm giao thông giữa xe tải của đoàn cứu trợ tỉnh Đắk Lắk với một công dân tỉnh Thanh Hóa.

Đào Quang Hà (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu, Đào Quang Hà chủ Fanpage “Hà và Việt Nam” và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và một công dân người Thanh Hóa, dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đã đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận, công kích chủ xe bị tai nạn và người dân Thanh Hóa.

Trong đó, nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đồng đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa.

Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Sau đó, trang facebook có tên “Thị Thu Hường Bùi” đã chuyển khoản 43 triệu đồng ủng hộ cho Hà, nhưng không muốn công khai danh tính.

Nắm bắt được điểm này, Hà đã chuyển 40 triệu đồng sang tài khoản cá nhân khác của mình, không công bố số tiền với nhà xe để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 11/10, xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk ra miền Bắc, khi đi đến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Ninh Bình) xảy ra va chạm với ô tô con Honda City biển kiểm soát Thanh Hóa.

Sau va chạm, chủ xe tải trong đoàn thiện nguyện đã đồng ý bồi thường 100 triệu đồng dựa trên bảng báo giá từ đại lý Honda ô tô Thanh Hóa.

Một thành viên trong đoàn cứu trợ sau đó đăng clip lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng đánh giá về bảng giá phụ tùng và dịch vụ của hãng. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng báo giá quá cao.

Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng, vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của đại lý.

Theo đại lý, ngày 11/10, anh V.M.H. (chủ xe Honda City) đã liên hệ để báo về vụ tai nạn và yêu cầu báo giá sơ bộ dựa trên hình ảnh hiện trường. Ban đầu, đại lý báo giá chi phí thay thế, sửa chữa khoảng 73 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đại lý Honda Ôtô Thanh Hóa cung cấp).

Tuy nhiên, khi anh H. thông tin thêm về tình trạng xe đánh lái nặng, nhân viên đại lý đã ghi nhận khả năng hư hỏng hệ thống treo và nâng tổng chi phí dự kiến lên 91 triệu đồng.

Ngày 12/10, xe được đưa về đại lý để kiểm tra thực tế. Sau khi đánh giá, kỹ thuật viên đề xuất có thể phục hồi một số bộ phận thay vì thay mới, đồng thời hỗ trợ giảm chi phí sửa chữa. Anh H. đồng ý với mức giá còn 45 triệu đồng.

Do chủ xe Honda City đã nhận trước 100 triệu đồng, anh H. đã chuyển lại 55 triệu đồng cho chủ xe tải trong đoàn cứu trợ. Tuy nhiên, chủ xe cứu trợ không nhận lại số tiền này mà chủ động chuyển trả lại cho anh H..

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc điều tra và tạm giữ hình sự Lê Đăng Đức (SN 1992, trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.