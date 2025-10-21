Con trai huyền thoại bóng đá Anh qua đời thương tâm ở tuổi 21

Theo xác nhận của cảnh sát Gloucestershire, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 16/10 trên tuyến đường A417, khu vực Old Birdlip Hill, Witcombe, gần nhà riêng của gia đình Pearce tại hạt Wiltshire. Chiếc máy kéo (tractor) do Harley điều khiển được cho là bị nổ lốp, khiến anh mất lái và lao xuống taluy ven đường. Dù lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt nhưng Harley đã tử vong tại chỗ.

Harley Pearce chụp hình cùng bạn gái (Ảnh: Instagram).

Hiện trường vụ tai nạn để lại hình ảnh đau lòng khi có hàng trăm quả táo vương vãi khắp mặt đường. Người hâm mộ và bạn bè đã đặt những bó hoa tưởng niệm Harley ở dưới tán cây, nơi chiếc xe gặp nạn.

Harley là con út trong hai người con mà Stuart Pearce với vợ cũ Liz. Cặp đôi còn có một con gái tên Chelsea. Họ từng chung sống suốt 20 năm trước khi ly hôn vào năm 2013.

Gia đình Pearce ra thông cáo bày tỏ nỗi đau khôn nguôi: “Chúng tôi thực sự bị sốc và tan nát cõi lòng trước sự ra đi của người con trai và người anh trai đáng quý, Harley. Đó là một chàng trai vàng với nụ cười rạng rỡ, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng tất cả những ai từng gặp gỡ.

Với sự điềm đạm, tử tế và tinh thần làm việc đáng khâm phục, Harley khiến chúng tôi vô cùng tự hào. Cậu ấy là ngôi sao sáng của gia đình, và sẽ mãi được yêu thương, không bao giờ bị lãng quên”.

Bạn gái của Harley, Holly Watts, cũng để lại bức thư xúc động bên hoa tưởng niệm: “Gửi người yêu của em, người đàn ông mà em sẽ mãi yêu. Em tự hào về anh và về những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng. Mãi trong vòng tay anh, mãi trong trái tim chúng ta. Em yêu anh, mãi mãi, Holly”.

Harley sống tại Marlborough (Wiltshire) và điều hành công ty riêng mang tên Harley Pearce Agricultural Service, chuyên cung cấp dịch vụ nông nghiệp cho các trang trại ở khu vực Wiltshire và Gloucestershire. Dù còn rất trẻ nhưng anh đã được bạn bè và cộng đồng địa phương yêu mến nhờ đức tính chăm chỉ, năng động và tinh thần khởi nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Harley khi còn bé (trái) được HLV Stuart Pearce dẫn tới theo dõi trận đấu của đội tuyển Anh vào năm 2012 (Ảnh: PA).

Harley lớn lên trong bóng dáng của người cha lừng danh, Stuart Pearce, cựu hậu vệ tuyển Anh từng khoác áo Nottingham Forest, sau đó làm HLV đội U21 Anh và đội tuyển Vương quốc Anh tại Olympic London 2012. Ngoài ra, ông từng làm HLV trưởng đội tuyển Anh vào năm 2012, cũng như dẫn dắt CLB Man City trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017.

Trong một lần chia sẻ trước đây, HLV Stuart Pearce từng kể kỷ niệm đáng yêu khi giúp Harley, lúc đó mới 8 tuổi, chiến thắng giải Fantasy Premier League ở trường. Khi ấy, ông đã gọi điện cho Sir Alex Ferguson để hỏi trước liệu Phil Jones hay Chris Smalling sẽ được ra sân. Nhờ “thông tin mật” đó, Harley đã giành chiến thắng.

Cảnh sát Gloucestershire cho biết gia đình nạn nhân đã được thông báo và đang nhận được hỗ trợ từ đội ngũ chuyên viên tâm lý.

Cái chết của Harley là nỗi mất mát to lớn đối với Stuart Pearce, người không chỉ là biểu tượng của tinh thần thép trong bóng đá Anh mà còn là người cha luôn dành trọn tình yêu cho gia đình.