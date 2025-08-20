Chanathip khiến CLB Công an Hà Nội nhận thất bại ở giải Đông Nam Á

Vòng đấu mở màn của Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, CLB CAHN có chuyến làm khách trước CLB BG Pathum United tối nay (20/8).

Mọi việc khởi đầu suôn sẻ với đội bóng thuộc V-League. Phút 20, CLB CAHN vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng rất đẹp của Alan.

CLB CAHN thua ngược nghiệt ngã trước BG Pathum United (Ảnh: CLB CAHN).

Trong tình huống này, Leo Artur chuyền bóng thông minh cho Alan lao xuống phá bẫy việt vị. Alan đối mặt với thủ môn của BG Pathum United, anh dứt điểm đánh bại thủ thành đối phương, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Đến cuối hiệp một, đội chủ nhà BG Pathum United nhận thêm thiệt thòi. Phút 43, tiền đạo lực lưỡng Mattheus Fomazari chơi bóng cao chân nguy hiểm hướng về vùng mặt của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh.

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi tiền đạo của CLB BG Pathum United ra khỏi sân, CLB CAHN có lợi thế hơn người từ thời điểm này.

Nắm trong tay quá nhiều lợi thế, nhưng CLB CAHN lại bất ngờ bị đánh bại trong hiệp hai, ở thời điểm mà “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin xuất hiện trên sân.

Chanathip Songkrasin có trận đấu xuất thần (Ảnh: BG Pathum United).

Phút 58, Chanathip Songkrasin nhận bóng của đồng đội, anh dẫn bóng vào khu vực 16m50 của đội khách. Cầu thủ này ngoặt bóng vượt qua trung vệ Adou Minh của CLB CAHN, trước khi sút bóng vào góc hẹp hạ thủ thành Nguyễn Filip. Chanathip Songkrasin san bằng tỷ số 1-1 cho BG Pathum United.

Sau bàn thua này, CLB CAHN càng ra sức tấn công mạnh, nhưng họ thiếu sự sắc bén trong khâu kết thúc.

Ngược lại, BG Pathum United có một Chanathip Songkrasin quá xuất thần. Phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai, trong một tình huống rất khó tưởng tượng, “Messi Thái Lan” sút bóng từ khoảng cách lên đến 60m.

Bóng bay như cầu vồng, qua đầu thủ môn Nguyễn Filip rồi bay vào lưới. Chanathip Songkrasin hoàn tất siêu phẩm, ấn định chiến thắng 2-1 cho BG Pathum United.