Khống chế tài xế “ngáo đá” cầm dao cố thủ trong cabin xe tải ở Tây Ninh

Ngày 21/10, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Công an xã Long Thuận và Bến Cầu đã khống chế thành công một tài xế “ngáo đá” cầm dao cố thủ trong cabin xe tải, sau khi người này lái xe lạng lách, bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo công an, khoảng 7h cùng ngày, tổ tuần tra do Đại úy Lê Văn Thiện - Tổ trưởng, cùng Đại úy Phạm Thanh Tùng, Binh nhất Trần Khải Hoa và Binh nhất Nguyễn Tuấn Lộc đang làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 786B (đoạn qua xã Long Thuận). Tổ tuần tra nhận được tin báo có một tài xế điều khiển xe tải biển kiểm soát 49H-023.21 có biểu hiện “ngáo đá”, chạy tốc độ cao, lạng lách hướng về TPHCM.

Lực lượng chức năng vây bắt tài xế xe tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an xã Long Thuận truy đuổi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy vào Khu công nghiệp TMTC. Lực lượng làm nhiệm vụ huy động một xe tải lớn trên đường để hỗ trợ chặn đầu, ép phương tiện của đối tượng dừng lại.

Khi bị chặn, tài xế cầm dao cố thủ trong cabin. Tổ công tác phối hợp Công an xã Long Thuận và Bến Cầu nhiều lần thuyết phục, vận động nhưng người này không hợp tác, thậm chí dùng dao tấn công lực lượng chức năng. Sau đó, công an đã khống chế, bắt giữ người này an toàn.

Theo công an, người bị khống chế trong tình trạng “ngáo đá”, chưa cung cấp được nhân thân. Kiểm tra trên người có một thẻ bảo hiểm mang tên Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ngụ xã Bình Mỹ, TPHCM). Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy người này dương tính với ma túy đá, không nhiễm HIV như lời khai ban đầu.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Long Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.