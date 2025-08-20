Nữ cầu thủ Myanmar được đồng đội cõng lên nhận giải vì chấn thương

Tối 19/8, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 giữa hai đội tuyển U23 nữ Australia và đội tuyển nữ Myanmar đã diễn ra.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0, phần thắng nghiêng về Australia nhờ bàn thắng quý hơn vàng của Furphy ở phút thứ 66.

Đáng chú ý trong trận đấu này, cầu thủ Yu Per Khine của đội tuyển nữ Myanmar đã phải rời sân bằng cáng sau tình huống va chạm với cầu thủ đối phương. Cô tỏ ra rất đau đớn khi rời sân.

Cô được đồng đội cõng lên nhận Huy chương bạc của giải đấu, có thể thấy nữ tuyển thủ Myanmar rất khó khăn trong việc di chuyển.

Đội tuyển nữ Myanmar giành vị trí á quân của giải đấu. Ngoài ra họ còn có thêm 2 giải thưởng cá nhân là giải Vua phá lưới của tiền đạo Tun Win Theingi và giải Thủ môn xuất sắc nhất được trao cho Nyein Myo Mya Mya.

Với chiến thắng 1-0 trước Myanmar, U23 nữ Australia giành chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 một cách đầy thuyết phục. Họ cũng giành được cú đúp danh hiệu cá nhân, đó là giải Cầu thủ xuất sắc nhất của tiền đạo Holly Furphy và Cầu thủ trẻ triển vọng nhất giải được trao cho đội trưởng Alana Jancevski.

Các cầu thủ nữ U23 Australia ăn mừng chức vô địch Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vị trí thứ ba tại giải lần này sau trận thắng Thái Lan 3-1 chiều 19/8.