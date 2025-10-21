Sinner bất lực trong việc bám đuổi Alcaraz ở vị trí số một thế giới

Alcaraz đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với 11.340 điểm, hơn Sinner 1.340 điểm. Ở cuộc đua giành vé dự ATP Finals 2025 tại Turin (Italy), Alcaraz sở hữu 11.040 điểm còn Sinner mới chỉ có 8.500 điểm.

Sinner vừa đánh bại Alcaraz để vô địch Six Kings Slam ở Saudi Arabia ngày 19/10 (Ảnh: Reuters).

Sau khi vô địch US Open 2025 hồi tháng 9, Alcaraz giành lại vị trí số một thế giới sau 65 tuần Sinner thống trị “đỉnh” bảng ATP. Ngôi sao người Tây Ban Nha san bằng thành tích của huyền thoại Gustavo Kuerten (Brazil) với 43 tuần giữ ngôi số một thế giới.

Sinner chia sẻ khi được hỏi về cơ hội kết thúc năm với vị trí số một thế giới: “Với tình hình hiện tại, điều đó là bất khả thi. ATP Finals tổ chức tại Italy sẽ là một động lực lớn cho tôi, nhưng khoảng cách điểm số hiện tại là quá xa”.

Với phát biểu mới nhất này, Sinner gần như sẽ không dự Paris Masters 2025 tại Pháp từ ngày 27/10 đến 2/11. Ngôi sao người Italy sẽ dồn sức cho ATP Finals 2025 tại Italy từ ngày 9/11 đến 16/11, với mục tiêu lên ngôi vô địch trên sân nhà.

Daniil Medvedev vô địch Almaty Open 2025 ở Kazakhstan ngày 19/10 (Ảnh: Reuters).

Sinner sẽ tham dự giải ATP 500 Vienna Open 2025 diễn ra ở Áo, với trận mở màn gặp Daniel Altmaier vào ngày 22/10. Nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới cũng dự giải ATP 500 này gồm Alex De Minaur, Musetti, Rublev, Bublik hay Daniil Medvedev.

Daniil Medvedev vừa chấm dứt 882 ngày không danh hiệu với chức vô địch Almaty Open 2025 ở Kazakhstan ngày 19/10, khi thắng Corentin Moutet 7-5, 4-6, 6-3 ở chung kết. Lần cuối cùng ngôi sao người Nga đăng quang ở một giải đấu là Rome Masters hồi tháng 5/2023.