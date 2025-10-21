Vì sao iPhone màn hình gập bị hoãn ra mắt chỉ vì một chi tiết nhỏ?

iPhone màn hình gập bị hoãn ra mắt đến năm 2027

Thông tin về chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple đã xuất hiện từ lâu dưới dạng các tin đồn, nhưng trên thực tế đến nay sản phẩm vẫn chưa được trình làng.

Những thông tin bị rò rỉ gần đây cho rằng Apple sẽ cho ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng vào năm sau, cùng với loạt iPhone 18. Tuy nhiên, nhiều khả năng chiếc điện thoại này vẫn sẽ tiếp tục bị trì hoãn ít nhất cho đến năm 2027.

Người dùng sẽ phải đợi thêm 2 năm nữa mới có cơ hội sở hữu iPhone màn hình gập? (Ảnh minh họa: X).

Theo đó, công ty chứng khoán Nhật Bản Mizuho Securities đã thông báo đến khách hàng của mình về việc iPhone Fold sẽ bị chậm trễ đến năm 2027 và dự đoán điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Apple trong tương lai.

Nguyên do khiến Apple phải trì hoãn sự ra mắt của iPhone màn hình gập bắt nguồn từ việc công ty vẫn chưa thể quyết định được thông số kỹ thuật và đặc biệt vẫn chưa hoàn thiện được thiết kế bản lề trên sản phẩm.

Bản lề - “xương sống” của smartphone màn hình gập

Đối với những chiếc smartphone màn hình gập, bản lề màn hình đóng vai trò cực kỳ quan trọng, được xem như "xương sống" của thiết bị vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, trải nghiệm và tính thẩm mỹ trên thiết bị.

Bản lề đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các mẫu smartphone màn hình gập (Ảnh: How to Geek).

Sở dĩ có điều này vì bản lề không chỉ là bộ phận để kết nối 2 phần màn hình gập, mà còn là bộ phận chịu trách nhiệm cho quá trình gập, mở màn hình nên phải đảm bảo có thể hoạt động trong thời gian dài mà không gặp hư hỏng.

Ngoài ra, màn hình OLED trên smartphone gập rất dễ hỏng, do vậy bản lề cần phải được thiết kế chuẩn xác để tăng độ bền cho màn hình, đồng thời giảm nếp gấp trên màn hình gây khó chịu cho người dùng.

Thiết kế của bản lề cũng có vai trò quan trọng trong việc giúp smartphone màn hình gập có thể được trang bị tính năng chống nước, chống bụi hay không.

Apple được cho là sẽ sử dụng một bản lề đặc biệt do hãng thiết kế để giảm thiểu tối đa nếp gấp trên màn hình sản phẩm. Đây được xem là ưu điểm để iPhone màn hình gập có thể cạnh tranh với các đối thủ, trong bối cảnh Apple đã chậm chân trên phân khúc smartphone gập.

Kỳ vọng làn gió mới thổi vào thị trường smartphone màn hình gập

Công ty chứng khoán Mizuho Securities cho biết iPhone Fold sẽ có màn hình ngoài kích thước 5,38 inch và màn hình kích thước 7,58 inch khi mở rộng. Kích thước này tương đối nhỏ so với các mẫu smartphone màn hình gập khác hiện có trên thị trường, chẳng hạn Galaxy Z Fold7 hiện có màn hình ngoài 5,49 inch và màn hình 8 inch khi mở rộng.

Mizuho Securities cũng dự đoán Apple dự định sẽ cho xuất xưởng từ 5 đến 7 triệu chiếc iPhone Fold, dù trước đó có tin đồn Apple đã yêu cầu các đối tác sẵn sàng 13 triệu linh kiện màn hình để chuẩn bị cho quá trình sản xuất iPhone Fold.

Hiện thị trường điện thoại màn hình gập vẫn sôi động với các sản phẩm mới liên tục được ra mắt, nhưng các nhà phân tích thị trường dự đoán smartphone gập chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng thị trường di động toàn cầu trong năm 2025. Tính đến hết quý II năm nay, Huawei vẫn là hãng có doanh số smartphone màn hình gập lớn nhất thế giới, chiếm 45% thị phần.

Nếu Apple thực sự gia nhập vào cuộc đua smartphone màn hình gập, nhiều khả năng phân khúc thị trường này sẽ trở nên sôi động hơn và doanh số trên thị trường smartphone gập sẽ được cải thiện.

Dĩ nhiên, mọi thông tin về chiếc iPhone màn hình gập vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, khi đến nay Apple vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hãng sẽ gia nhập vào thị trường smartphone màn hình gập, vì iPhone với thiết kế dạng thanh truyền thống vẫn đang đạt được doanh thu tốt giúp Apple “hái ra tiền”.