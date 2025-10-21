Quan chức FAM "chạy nước rút" để tháo gỡ án phạt của FIFA

Tổng giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia, Rob Friend, đã tiết lộ về những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình nhằm giải quyết án phạt mà FIFA áp đặt lên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ. Ông Friend cho biết đã nhiều lần bay đến Zurich (Thụy Sĩ) và Miami (Mỹ) để gặp gỡ đại diện FIFA cùng nhóm luật sư, với mục tiêu chứng minh thiện chí của FAM.

Ông Friend tham gia họp báo cùng luật sư Serge Vittoz được FAM thuê để khiếu nại án phạt của FIFA (Ảnh: HMetro).

Được bổ nhiệm vào đầu năm nay với nhiệm vụ “cách mạng hóa” đội tuyển Malaysia, cựu cầu thủ người Canada bác bỏ thông tin cho rằng ông tham gia vào quá trình nhập tịch các cầu thủ. Ông nhấn mạnh rằng mình chỉ trực tiếp can dự sau khi FIFA chính thức mở cuộc điều tra vào ngày 22/8. Cuộc điều tra tập trung vào FAM và bảy cầu thủ bị cáo buộc làm giả tài liệu.

“Chúng tôi không tham gia vào bất kỳ thủ tục đăng ký tài liệu nào. Chúng tôi chỉ tiếp nhận các cầu thủ khi họ đã được FIFA chấp thuận. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, FIFA sẽ cấp văn bản xác nhận cho phép họ thi đấu cho đội tuyển quốc gia”, ông Friend phát biểu trong buổi họp báo hôm 17/10.

Tuy nhiên, với vai trò Tổng giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, ông Friend bắt buộc phải tham gia vào quá trình khiếu nại của FAM lên FIFA.

“Trong vai trò Tổng giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, tôi có trách nhiệm bảo vệ các cầu thủ của mình. Họ đã chiến đấu vì đất nước này, họ là người Malaysia, và nhiệm vụ của tôi là bảo vệ phẩm giá của đội tuyển cũng như sự chính trực của bóng đá Malaysia”, ông Friend cho biết.

Trước đó, FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca đã bị Ủy ban Kỷ luật FIFA xử lý. Họ bị phát hiện vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) về hành vi làm giả tài liệu, dẫn đến án phạt tiền và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng đối với cả 7 cầu thủ.

FAM đã đệ đơn kháng cáo lên FIFA, và quyết định chính thức dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 30/10. Ban lãnh đạo đội tuyển Harimau Malaya khẳng định không ngồi yên sau khi nhận án phạt, mà đã chủ động tìm cách giải quyết vấn đề.

Ông Friend cho biết ông đã đến Zurich và Miami để gặp gỡ các quan chức FIFA cùng nhóm luật sư quốc tế nhằm hiểu rõ hơn về quá trình điều tra.

“Chúng tôi muốn minh bạch và hợp tác với FIFA để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng những sự việc tương tự sẽ không tái diễn”, ông Friend nói.