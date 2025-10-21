Mở VNeTraffic, nhiều người "tá hỏa" thấy vẫn đứng tên xe đã bán từ chục năm

Vì sao cần định danh mức 2 ứng dụng VNeTraffic?

Ứng dụng giao thông VNeTraffic đã được cảnh sát giao thông sử dụng để quản lý thông tin về phương tiện từ ngày 1/1/2025; chủ xe có thể tra cứu thông tin phạt nguội hoặc báo cáo vi phạm giao thông qua đây. Tuy nhiên, nếu chỉ định danh mức 1 thì người dân không thể tiếp cận thông tin về hồ sơ phương tiện, lịch sử vi phạm..., mà cần định danh mức 2.

Chủ phương tiện không thể tiến hành định danh mức 2 trực tiếp trên VNeTraffic, mà phải thực hiện thông qua ứng dụng VNeID đã định danh mức 2 (Ảnh: Nhật Minh).

Trên thực tế, sau khi định danh mức 2 cho ứng dụng VNeTraffic, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy hiển thị thông tin rằng mình vẫn đang sở hữu những chiếc xe đã bán từ lâu, nên khá lo lắng về nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm cho những vi phạm không phải do mình thực hiện.

"Có chiếc xe máy tôi đã bán từ cách đây 10 năm mà đến giờ trên VNeTraffic vẫn hiển thị thông tin mình đứng tên sở hữu. Tôi rất lo nếu chủ mới của xe vi phạm luật giao thông, gây tai nạn hoặc sử dụng xe khi thực hiện các hành vi phạm pháp thì tôi sẽ gặp rắc rối, nhiều khi khó chứng minh mình "vô can".

Tôi bán xe cho thợ và chỉ ký giấy bán xe viết tay. Khi đó, bên mua xe nói rằng như vậy là được, họ sẽ tự làm các thủ tục sang tên, nên tôi cũng đinh ninh là mình đã hết trách nhiệm liên quan tới chiếc xe. Nhưng có vẻ như họ cứ thế tiếp tục sử dụng xe mà không làm thủ tục sang tên. Tôi không biết bây giờ phải làm gì để chấm dứt mọi trách nhiệm liên quan tới chiếc xe đó", anh Minh Tùng chia sẻ.

Cần làm gì khi xe đã bán nhưng vẫn xuất hiện thông tin sở hữu trên VneTraffic?

Nếu muốn xoá phương tiện mình không còn sở hữu, đã bán từ lâu mà vẫn hiển thị trên VNeTraffic, nhưng lại không tìm được chủ sở hữu hiện tại để tiến hành sang tên theo quy định pháp luật, thì người dân cần tới trụ sở công an phường, xã để khai báo việc không còn quyền sở hữu, từ đó chấm dứt các trách nhiệm pháp lý liên quan.

Danh sách phương tiện mà anh Tùng đang sở hữu có một chiếc xe máy đã bán từ lâu (Ảnh chụp màn hình).

Về thủ tục, chủ xe cần nộp tờ khai thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe, ghi rõ thông tin về xe và giấy đăng ký, lý do thu hồi hoặc mất giấy tờ, kèm các giấy tờ chứng minh việc chuyển quyền sở hữu (nếu có). Nếu không còn các giấy tờ như trên, cần ghi rõ lý do trong tờ khai.

Trong vòng 30 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, nếu không có tranh chấp hoặc khiếu kiện, chủ xe cũ sẽ được cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe trong thời hạn 2 ngày làm việc. Giấy này chính là văn bản xác nhận chủ xe không còn quyền sở hữu với chiếc xe cũng như các nghĩa vụ pháp lý có liên quan.