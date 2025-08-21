HLV Nhật Bản nói thẳng lý do Thái Lan liên tiếp thua tuyển nữ Việt Nam

Ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đội tuyển nữ Thái Lan đã thi đấu không thành công khi chỉ xếp thứ 4 chung cuộc. Trong đó, đội bóng này đã hai lần thất bại liên tiếp trước đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng và trận tranh hạng ba.

HLV Futoshi Ikeda cho rằng đội tuyển nữ Thái Lan thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam vì sử dụng nhiều cầu thủ trẻ (Ảnh: FAT).

Tuy nhiên, HLV Futoshi Ikeda không quá buồn bã về kết quả này. Ông cho rằng lý do khiến đội nhà thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam là vì sử dụng nhiều cầu thủ trẻ.

HLV người Nhật Bản tuyên bố: “Nếu chỉ nhìn vào thành tích thì việc kết thúc ở vị trí thứ tư là điều chưa đáng để hài lòng. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi lúc này là phát triển năng lực của các cầu thủ, và tôi nhận thấy họ đã có những bước tiến đáng kể.

Như mọi người đã biết, giải bóng đá nữ Đông Nam Á không phải giải đấu nằm trong lịch FIFA Days nên chúng tôi không có sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất, những người đang thi đấu ở nước ngoài và những thành viên của CLB BGC Bundit Asia vì bận tham dự giải vô địch các CLB châu Á.

Lực lượng của Thái Lan tham dự giải đấu đa phần là các cầu thủ trẻ. Chúng tôi cố gắng giúp các cầu thủ hiểu sâu hơn về chiến thuật, đồng thời áp dụng lối chơi đã được rèn luyện trong suốt 5 trận tại giải.

Tôi tin rằng toàn đội đã thu được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là khi đối đầu với chủ nhà Việt Nam trong bầu không khí khán giả cuồng nhiệt, hay việc thích ứng chiến thuật trước từng đối thủ khác nhau. Đó là những bài học rất quý giá”.

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng hai trận trước Thái Lan (Ảnh: Minh Quân).

HLV Ikeda cũng nhấn mạnh ba tháng tới sẽ là giai đoạn then chốt để chuẩn bị cho SEA Games 2025. Ông nói: “Điều tôi nhắc nhở các cầu thủ là cần cải thiện kỹ năng cá nhân cũng như thể lực. Trong quãng thời gian còn lại, chúng tôi sẽ có các trận giao hữu quốc tế trong lịch FIFA Days để thử nghiệm, điều chỉnh nhằm đưa đội tuyển đến SEA Games với sự sẵn sàng cao nhất.

Tuyển nữ Thái Lan đang trong quá trình phát triển. Tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ và xin cảm ơn tất cả vì sự cổ vũ thời gian qua”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ có đợt tập trung liên tục trong các kỳ FIFA Days sắp tới, trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 2025 do Thái Lan đăng cai từ ngày 7 đến ngày 19/12.