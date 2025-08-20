Màn trình diễn đẳng cấp của Huỳnh Như và Hải Yến trước Thái Lan

Chiều 19/8, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), trận tranh hạng 3 giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã diễn ra. Đây là trận đấu được dự đoán là sẽ rất hấp dẫn không chỉ bởi mối duyên nợ từ nhiều năm, mà còn bởi sự quyết tâm đến từ các cầu thủ, khi cả hai đội đều để thua đáng tiếc tại trận đấu bán kết.

Ngay từ những phút đầu tiên, Thái Lan với một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ đã chủ động cầm bóng áp đặt lối chơi. Đội khách đưa ra những đường lên bóng nguy hiểm, cùng với hàng phòng thủ được tổ chức kỷ luật tạo nên nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu này Hải Yến được xếp chơi cùng Huỳnh Như và Bích Thuỳ, cô thi đấu xông xáo, phối hợp ăn ý cùng Huỳnh Như trong những đường lên bóng.

Phút 38, bóng bật ra sau pha dứt điểm của Huỳnh Như, Bích Thuỳ nhanh chóng băng vào tung cú sút bồi, tuy nhiên thủ thành bên phía Thái Lan đã khiến cô phải tiếc nuối khi chọn vị trí và bắt gọn trái bóng.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số hoà thì Hải Yến đã lên tiếng. Phút 45, từ đường treo bóng bổng vào vòng cấm của đồng đội, Hải Yến phá bẫy việt vị băng xuống đệm bóng tung lưới Thái Lan mở tỉ số cho tuyển nữ Việt Nam.

Hải Yến đang đạt phong độ rất cao trong các giải đấu gần đây. Đây cũng là bàn thắng giúp các cô gái của chúng ta khai thông thế bế tắc trước người Thái.

Sang đến hiệp thi đấu thứ 2, các cô gái của chúng ta đã chơi tấn công cởi mở hơn nhờ bàn thắng mở tỉ số.

Phút 59, Hải Yến rời sân nhường chỗ cho Ngân Thị Vạn Sự, lúc này Huỳnh Như chủ động lùi sâu làm bóng cho các đồng đội.

Phút 65, Nguyễn Thị Vạn tung đường chuyền thông minh xé toang hàng phòng ngự của đội khách, Huỳnh Như thoát xuống tung ra cú sút nhưng thủ thành bên phía Thái Lan đã cản phá được, tuy nhiên Huỳnh Như đã nhanh chóng lao vào sút bồi để nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau khi ghi bàn, Huỳnh Như lấy ra một lá cờ Tổ quốc đã chuẩn bị sẵn để ăn mừng. Đây là bàn thắng có ý nghĩa rất quan trọng của Huỳnh Như khi cô đã trải qua chuỗi trận dài không thể ghi bàn.

Và chỉ 3 phút sau bàn thắng của Huỳnh Như, lại là Nguyễn Thị Vạn tung đường chuyền quyết định để Bích Thuỳ vô lê tung lưới Thái Lan đưa tỉ số lên 3-0.

Những phút tiếp theo, tuyển nữ Thái Lan với những nỗ lực của mình đã có được một bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1.

Các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ vì đã đồng hành trong suốt giải đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc giải đấu với vị trí thứ 3 chung cuộc.