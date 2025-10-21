Kiến nghị sớm cải cách tiền lương để giữ chân cán bộ sau sáp nhập

Nội dung này được Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Yến Nhi đề cập trong phiên thảo luận tổ tại Quốc hội, chiều 21/10, về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Chính phủ, Quốc hội.

Nhiều cán bộ “gửi gắm” kiến nghị sớm cải cách tiền lương

Về sắp xếp đơn vị hành chính, nữ đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi nêu 3 kiến nghị.

Thứ nhất là việc đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ địa phương sau sắp xếp. Theo đại biểu Nhi, trước đây ở một tỉnh nhu cầu chỉ có vậy, nhưng khi sáp nhập thêm 2-3 địa phương, nhu cầu về hạ tầng cũng khác.

Ví dụ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long sáp nhập với nhau, việc di chuyển về trung tâm hành chính cũng là trở ngại, không chỉ cho cán bộ công chức, mà cả với người dân, doanh nghiệp muốn đến giải quyết thủ tục.

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Yến Nhi (Ảnh: Hồng Phong).

Vấn đề thứ hai là sau sắp xếp, nhiều cán bộ công chức phải đảm nhiệm những vị trí công việc hoàn toàn mới so với vị trí làm trước đây, đặc biệt ở cấp xã, nên ngoài tinh thần, nỗ lực của từng cán bộ, đại biểu tỉnh Vĩnh Long cũng nhấn mạnh cần đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn từ Trung ương xuống cấp xã, để giúp cán bộ am hiểu quy định, tự tin thực hiện nhiệm vụ phục vụ người dân tốt nhất.

Kiến nghị thứ ba, bà Nhi cho biết sau sắp xếp, số lượng khá lớn cán bộ công chức được hưởng chế độ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi với chế độ vượt trội. Nhưng vấn đề là những cán bộ tiếp tục ở lại công tác phải đối mặt khối lượng công việc lớn hơn, khiến họ vất vả hơn.

Vì vậy, bà Nhi kiến nghị Chính phủ sớm đề xuất với Quốc hội về lộ trình cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp.

“Trước kỳ họp Quốc hội, nhiều cán bộ đã gửi gắm đề nghị sớm cải cách tiền lương để thu nhập xứng đáng công sức họ bỏ ra và đủ sức giữ chân cán bộ trong bộ máy”, bà Nhi nói và đề nghị Chính phủ xem xét cải cách tiền lương đầu năm 2026.

Chung mối quan tâm, đại biểu Tô Thị Bích Châu (TPHCM) nhấn mạnh sự cố gắng và nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống. Theo bà, sự hy sinh của nhiều cán bộ trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương thời gian qua là “không thể đong đếm”.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (Ảnh: Hồng Phong).

Đại biểu đề nghị trong báo cáo tổng kết cần đánh giá được sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị khi phải làm việc ngày đêm. Nhiều cán bộ, theo bà Châu, ở lại trong bộ máy không phải vì quyền lợi, mà vì muốn cống hiến. Vì thế, bà đề nghị cần quan tâm chế độ chính sách cho các cán bộ bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp bộ máy.

Nghịch lý “doanh nghiệp muốn được thanh tra”

Đề cập đến báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi nhắc đến thực trạng hàng nghìn dự án đình trệ, gây lãng phí lớn cho xã hội. Theo bà, các đoàn kiểm tra của Trung ương đã thanh tra, kiểm tra để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư, nhằm khơi thông nguồn lực.

Dù nỗ lực là vậy, nhưng theo đánh giá của đại biểu, kết quả chưa như mong đợi, thực tế nhiều công trình dự án vẫn “đắp chiếu nằm chờ”.

Bà cũng chỉ ra nghịch lý là trước kia doanh nghiệp sợ thanh tra, kiểm tra nhưng bây giờ lại mong thanh tra vào để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vì nhiều khi vướng do thể chế.

Lo ngại nguồn lực lớn nằm chờ cộng chi phí lãi suất vay ngân hàng có thể đẩy doanh nghiệp vào nguy cơ phá sản, bà Nhi đề nghị Chính phủ quyết liệt hơn để tháo gỡ vướng mắc này, khơi thông nguồn lực, giúp các dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Trong cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt hồ sơ, rút ngắn thời gian, nữ đại biểu ghi nhận nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ, song bà cho rằng thủ tục hành chính hiện vẫn còn rất phức tạp.

Bà nhắc đến vừa qua, Thủ tướng phát biểu ở một hội nghị về việc đơn giản hóa thủ tục trong cấp giấy phép xây dựng và được nhân dân rất đồng tình. Theo nữ đại biểu, nhiều thủ tục có thể gây ra nhũng nhiễu, tiêu cực. Vì thế, người dân rất chờ đợi việc hiện thực hóa chủ trương này.