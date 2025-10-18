Tranh cãi nảy lửa ở bóng đá Malaysia sau khi nhận án phạt từ FIFA

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã phải chịu án phạt từ FIFA khi làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Họ đã kháng cáo lên FIFA và sau đó có thể là Tòa án thể thao (CAS). Dù vậy, dư luận Malaysia cho rằng khả năng kháng cáo thành công của FAM là khá thấp.

FAM và cơ quan điều hành đội tuyển Malaysia đùn đẩy trách nhiệm trong vụ nhập tịch gian lận (Ảnh: VFF).

Vấn đề đặt ra lúc này là cơ quan và cá nhân nào chịu trách nhiệm liên quan tới vụ làm giả hồ sơ nhập tịch? Tranh cãi gay gắt đã nổ ra trong buổi họp báo diễn ra tại trụ sở của FAM vào hôm qua.

Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia, Rob Friend, khẳng định đội tuyển chỉ chịu trách nhiệm về mảng chuyên môn và phong độ thi đấu, còn toàn bộ công tác giấy tờ và đăng ký cầu thủ do FAM phụ trách.

Ông Rob Friend cho biết: “Điều quan trọng tôi cần làm rõ là đội tuyển quốc gia Malaysia hoàn toàn không dính líu đến việc xử lý hồ sơ giấy tờ. Chúng tôi chỉ tập trung vào chiến lược, hiệu suất và chiến thuật của đội bóng. Đội tuyển quốc gia chỉ triệu tập cầu thủ sau khi nhận được phê duyệt chính thức từ FIFA, tức là sau khi FAM đã nhận được toàn bộ giấy tờ xác nhận hợp lệ”.

Theo Rob Friend, ông và HLV trưởng Peter Cklamovski chỉ đánh giá cầu thủ về mặt chuyên môn, còn các thủ tục pháp lý hay đăng ký cầu thủ hoàn toàn thuộc thẩm quyền của FAM cùng các cơ quan nhà nước có liên quan.

“Khi FIFA xác nhận tư cách một cầu thủ, chúng tôi sẽ nhận được văn bản chính thức từ FAM. Chỉ khi đó cầu thủ mới được xem là đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia”, ông Rob Friend nói thêm.

Bóng đá Malaysia đang trải qua những ngày tháng sóng gió (Ảnh: NST).

Tuy nhiên, phía FAM cũng lên tiếng “phủi trách nhiệm”. Quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, cho biết: “FAM không có thông tin gì về các cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi đã giao cho ban điều hành mới của đội tuyển quốc gia (dưới sự điều hành của Rob Friend) tìm kiếm và tuyển dụng các cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia. FAM chỉ hỗ trợ các vấn đề về giấy tờ và một số vấn đề khác”.

Trước đó, HLV Peter Cklamovski cũng đổ lỗi cho FAM dẫn tới sai phạm này. Tuy nhiên, sau đó, ông phải lên tiếng xin lỗi. HLV người Australia cho biết: “Tất cả những rắc rối đang xảy ra với bóng đá Malaysia hiện nay, liên quan đến án phạt của FIFA, đều do lỗi của FAM. Ngay cả khi đó là sai sót hành chính hay do cách phát biểu của FAM, thì đấy vẫn là lỗi của FAM”.