HLV Mai Đức Chung nói lời từ đáy lòng sau trận thắng tuyển nữ Thái Lan

Thắng thuyết phục Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giành hạng 3 Đông Nam Á

Trận tranh hạng ba diễn ra chiều nay (19/8), trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung nói: “Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu hết mình tại giải năm nay. Trận thua trước U23 Australia chỉ là tai nạn của chúng ta. Đối thủ mạnh mẽ, có thể hình vượt trội so với cầu thủ nữ Việt Nam”.

“Ở bất kỳ trận đấu nào tại giải đấu này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng chơi với hơn 100% sức lực. Tôi không có gì để phàn nàn về các học trò của mình”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

HLV Mai Đức Chung khen nỗ lực của các cầu thủ nữ Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một mục tiêu rất quan trọng trong năm nay, đó là SEA Games vào tháng 12 ở Thái Lan.

HLV Mai Đức Chung hé lộ về kế hoạch dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: “Sau giải Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản của từng người. Tôi sẽ đến từng sân bóng theo dõi phong độ của các cầu thủ, tuyển chọn thêm nhân sự cho đội tuyển nữ Việt Nam”.

“Ở giải năm nay, tôi chưa thể bổ sung cầu thủ trong lứa U20 cho đội tuyển quốc gia, do đội U20 nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam thực hiện hai nhiệm vụ khác nhau cùng lúc.

Đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn trong trận tranh hạng ba với Thái Lan (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau giải đấu này, tôi sẽ đôn một số cầu thủ thuộc lứa U20 lên đội tuyển quốc gia, trao cơ hội cho họ tham dự SEA Games”, vẫn là lời của HLV Mai Đức Chung.

Một gương mặt hết sức đáng chú ý của đội tuyển nữ Việt Nam là tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như. Cầu thủ này tiếp tục đóng vai trò trụ cột tại giải vô địch Đông Nam Á, góp công lớn vào vị trí thứ ba của toàn đội.

HLV Mai Đức Chung phát biểu về Huỳnh Như: “Với Huỳnh Như, cô ấy luôn đóng vai trò rất quan trọng với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Dù Huỳnh Như ghi bàn hay không ghi bàn trong từng trận đấu, cô ấy vẫn thể hiện được tầm quan trọng của mình”.

“SEA Games 33 còn 4 tháng nữa sẽ diễn ra, chúng tôi vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị cho giải đấu trước mắt. Mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là giành huy chương vàng SEA Games 33”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.