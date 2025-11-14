Công an đề nghị Sở Y tế Nghệ An cung cấp hồ sơ của thẩm mỹ viện Mailisa

Ngày 14/11, cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn trong tình trạng đóng cửa, không có nhân viên hay khách ra vào như thường ngày.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết đơn vị đã cấp phép cho cơ sở Mailisa hai hạng mục gồm phòng khám da liễu và phòng khám thẩm mỹ.

Sau một năm cơ sở này hoạt động, bộ phận chuyên môn của Sở Y tế từng đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện có vi phạm.

Cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở Nghệ An (Ảnh: Thái Hòa).

Vị này thông tin thêm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị Sở Y tế cung cấp hồ sơ hành nghề của cơ sở Mailisa để phục vụ công tác xác minh. Sở đã hoàn thiện và chuyển toàn bộ hồ sơ theo đúng yêu cầu.

Trước đó, khoảng 10h ngày 13/11, lực lượng công an bất ngờ xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa địa chỉ số 132 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh cũ, Nghệ An.

Cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại Nghệ An đóng cửa ngày 14/11 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau nhiều tiếng làm việc bên trong, đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng mang theo nhiều thùng tài liệu, thiết bị và một số vật dụng từ thẩm mỹ viện Mailisa lên xe chuyên dụng, rời đi.

Cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại Nghệ An khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 11/2023.