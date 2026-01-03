Cảnh sát cứu người đàn ông nhảy cầu Vĩnh Tuy

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết khoảng 15h58 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một trường hợp nhảy cầu Vĩnh Tuy.

Cảnh sát tổ chức cứu nạn kịp thời người đàn ông nhảy cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất 1 cano chữa cháy, 1 xe cứu thương cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi tiếp cận, cứu được nạn nhân, lực lượng chức năng đã sơ cấp cứu ban đầu và nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh T.M.L. (SN 1986, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội).