Quảng Ninh lên tiếng về vụ “Đồ hộp Hạ Long”

Ngày 8/1, UBND tỉnh Quảng Ninh phát thông báo làm rõ thông tin liên quan tên gọi “Đồ hộp Hạ Long” đang thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, một số thông tin trên truyền thông và mạng xã hội khiến người dân, du khách băn khoăn doanh nghiệp mang thương hiệu “Đồ hộp Hạ Long” có thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh hay không.

UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định doanh nghiệp sử dụng thương hiệu này là Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, được thành lập và đăng ký hoạt động tại TP Hải Phòng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, ở Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thông báo nhấn mạnh doanh nghiệp không thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và không nằm trong phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh. Việc sử dụng địa danh trong tên thương mại được pháp luật cho phép khi đáp ứng đủ điều kiện.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, yếu tố “Hạ Long” trong tên thương hiệu không đồng nghĩa doanh nghiệp có trụ sở, cơ sở sản xuất hay hoạt động tại phường Hạ Long hoặc tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh cho biết Quảng Ninh coi trọng việc bảo vệ uy tín, hình ảnh của địa danh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời khuyến nghị người dân tiếp cận thông tin từ nguồn chính thống, tránh nhầm lẫn.

Trước đó, ngày 8/1, Công an Hải Phòng thông tin kết quả điều tra vụ vận chuyển, mua bán thịt lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm liên quan đến Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Theo cơ quan công an, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hai ô tô vận chuyển hơn 1.200kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu thịt lợn trên hai xe và trong kho lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Công an Hải Phòng đã niêm phong 4 kho hàng của doanh nghiệp, với khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đến ngày 24/12/2025, 9 bị can bị khởi tố cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.