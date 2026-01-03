Bốn ô tô va chạm liên hoàn ở Hà Nội, 3 xe hư hỏng nặng

Chiều 3/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thường Tín (TP Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô. Rất may sự việc không gây thương vong về người.

Ô tô con BKS 29H-884.xx bị biến dạng sau cú va chạm mạnh (Ảnh: Hà Hiếu).

Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, tại tỉnh lộ 427, đoạn qua xã Thường Tín (Hà Nội), ô tô con mang BKS 29H-884.xx đang lưu thông trên đường, khi xe này đi đến khu vực cổng nghĩa trang nhân dân xã Văn Phú thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 37H-103.xx di chuyển theo chiều ngược lại.

Chiếc xe tải bị lao xuống vệ đường, bung trục bánh sau (Ảnh: Hà Hiếu).

Cú va chạm mạnh khiến xe tải xoay ngang, lao xuống vệ đường, phần thùng xe tải va vào ô tô con mang BKS 36A-978.xx; cùng lúc đó, ô tô BKS 29H-884.xx tiếp tục đâm vào đuôi ô tô con mang BKS 37A-299.xx rồi lao xuống vệ đường.

Tại hiện trường, xe tải BKS 37H-103.xx hư hỏng nặng, bung trục phía sau, phần đầu xe nằm dưới vệ đường; ô tô con BKS 29H-884.xx bị hư hỏng nặng phần đầu, rách cánh cửa và bung hai túi khí trong xe; ô tô BKS 36A-978.xx bị vỡ kính cửa bên hông trái, hư hỏng phần đầu xe; còn ô tô con BKS 37A-299.xx chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đuôi.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường xử lý vụ việc, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.