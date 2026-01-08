Video
Cầu vượt đầu tiên tại nút giao lớn nhất TPHCM thông xe

Cầu vượt N2 (nút giao An Phú) chính thức thông xe sau gần 3 năm thi công, góp phần giảm áp lực giao thông tại một trong những khu vực đông xe nhất TPHCM.
