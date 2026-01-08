Đường qua đèo An Khê chưa bàn giao đã hư hỏng, sạt lở gây mất an toàn

Ngày 8/1, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục các hư hỏng trên quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê, tỉnh Gia Lai, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Mặc dù mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2025, chưa bàn giao nhưng quốc lộ 19 qua đèo An Khê đã xuất hiện nhiều điểm xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bị bong tróc, xuất hiện "ổ gà, ổ voi" và đọng nước, tạo thành những "bẫy" nguy hiểm cho các phương tiện, đặc biệt là xe máy và xe tải nặng khi đổ đèo.

Đèo An Khê mới đưa vào khai thác, chưa bàn giao nhưng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, mặt đường bong tróc (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ngoài ra, dọc taluy dương cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở, khiến đất đá tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Một số vị trí lan can bị hư hỏng nhưng chưa được khắc phục.

Anh Phạm Phú Quang, một tài xế thường xuyên chở khách tuyến Pleiku - Quy Nhơn, bày tỏ sự thất vọng: "Người dân rất phấn khởi khi quốc lộ 19, đèo An Khê được nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng khiến giao thông đi lại rất khó khăn.

Nhiều đoạn "ổ gà, ổ voi" nằm ngay khúc cua trên đèo rất nguy hiểm. Tôi mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa triệt để nhằm giúp người dân yên tâm đi lại".

Trên đèo An Khê có nhiều điểm sạt lở, đặc biệt là vào thời điểm mưa lũ (Ảnh: Chí Anh).

Sở Xây dựng Gia Lai đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương sửa chữa các hư hỏng trên đèo An Khê và dọc quốc lộ 19. Chủ đầu tư cần rà soát, xử lý dứt điểm các vị trí có nguy cơ sạt lở và hư hỏng rãnh thoát nước tại khu vực đèo An Khê.

Sở Xây dựng Gia Lai nhấn mạnh, ngoài các hư hỏng mặt đường, nhiều điểm sạt lở taluy dương chưa được xử lý theo chỉ đạo trước đó của Bộ Xây dựng. Việc chậm khắc phục gây tâm lý bất an, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người, phương tiện lưu thông.

Mặt đường hư hỏng, tạo thành những rãnh nước kéo dài (Ảnh: Chí Anh).

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho biết, các hư hỏng trên thuộc gói thầu XL01 do Công ty cổ phần Bắc Trung Nam thi công. Ban đã có văn bản yêu cầu nhà thầu khẩn trương sửa chữa các hạng mục như mặt đường, rãnh thoát nước, hộ lan, cọc tiêu và cam kết hoàn thành việc khắc phục trong tháng 1 này.

Đèo An Khê, dài 8km, được xem là cung đường nguy hiểm trên quốc lộ 19. Đèo đã được mở rộng từ 7m lên 9m với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, do Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch nối Quy Nhơn - Pleiku, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên.