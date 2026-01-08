Vượt xe máy rồi ngã ra đường, nam thanh niên bị ô tô cán tử vong

Ngày 8/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 6h45 cùng ngày, trên đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo chỉ huy Đội 6, nạn nhân tử vong được xác định là L.V.Q.M. (SN 2007, quê Nghệ An).

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy chạy theo hướng Cầu Giấy - Xuân Thủy. Khi lái xe máy này định đi vượt lên bất ngờ va chạm với một xe máy đi cùng chiều.

Tiếp đó, nam nạn nhân bị ngã ra đường, đúng lúc đó một ô tô bán tải đang lưu thông trên đường đi tới, cán trúng nạn nhân dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn.

Công an phường Cầu Giấy đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.