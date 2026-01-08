Đề nghị chủ đầu tư sớm bàn giao trạm thu phí cầu Đồng Nai để tháo dỡ

Mới đây, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) vừa có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai tổ chức bàn giao trạm thu phí cầu Đồng Nai trước ngày 15/1 để đơn vị tổ chức tháo dỡ trạm thu phí, hoàn trả mặt đường.

Lý do vì trạm thu phí cầu Đồng Nai không còn chức năng thu phí đường bộ. Trường hợp không bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai tự tháo dỡ trước ngày 30/1.

Trạm thu phí trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, nếu không kịp thời tháo dỡ trạm thu phí, để xảy ra việc mất an toàn giao thông, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Phía Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản về việc tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai. Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai vẫn chưa triển khai thực hiện công tác bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV để thực hiện tháo dỡ trạm thu phí, gây ùn tắc và nguy cơ cao mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV tổ chức tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 đã bỏ hoang nhiều năm qua.

Theo Sở Xây dựng, trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai đã được Bộ Xây dựng xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án vào cuối năm 2023.

Các tồn tại của trạm thu phí cầu Đồng Nai không còn tác dụng đang gây ra các xung đột về giao thông, mất mỹ quan đô thị, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông…