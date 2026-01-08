Ông Dương Minh Dũng làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai

Ngày 7/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Dương Minh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Minh Dũng cho hay, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thực hiện đổi mới sáng tạo theo phương châm "7 dám": "Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung" để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Dương Minh Dũng được chỉ định giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Dương Minh Dũng trưởng thành trong ngành quản lý thị trường, rồi giữ chức Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ông Dũng được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành cũ. Tháng 12/2024, ông Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi công bố các quyết định về công tác cán bộ, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc chỉ định ông Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Thành.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Biên Hòa được điều động về giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. Sau sáp nhập, ông Nguyên được điều động giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã có quyết định cho bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai, được nghỉ thôi việc theo nguyện vọng, kể từ ngày 10/1.