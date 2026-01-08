Ngắm dàn khí tài hiện đại của CAND tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 8/1, Bộ Công an tổ chức tổng duyệt Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Buổi lễ được tổ chức tại đường Lê Quang Đạo, trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Khoảng một tháng qua, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã luyện tập, duyệt đội ngũ phục vụ Lễ xuất quân. Tham gia diễu hành duyệt đội ngũ là các khối quen thuộc như Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, nữ CSGT...

Khối nam sĩ quan Đặc nhiệm.

Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có khối sĩ quan bảo vệ tiếp cận Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia duyệt đội ngũ.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị vinh dự được 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1 tại Hà Nội.

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến qua lễ đài.

Đây là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt. Với chức năng huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ, những năm qua, kỵ binh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chó nghiệp vụ sẽ là một biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự đặc biệt hiệu quả trong các sự kiện quan trọng.

Trong nội dung diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng, đi đầu là xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn.

Xe chỉ huy CSGT có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước.

Tiếp đó là dàn xe mô tô, ô tô hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Các cảnh vệ trên chiếc Chevrolet Suburban đầy ấn tượng.

Tiếp đó là các khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, khối xe đặc chủng chống bạo loạn, khối xe chỉ huy tác chiến...

Kết thúc buổi lễ sẽ là màn đồng diễn trình diễn các thế võ của lực lượng Cảnh sát cơ động.