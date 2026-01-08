Tài xế ô tô khách lạng lách rượt đuổi xe tải sau cú va chạm

Ngày 8/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh nội dung các đoạn clip liên quan đến vụ ô tô khách rượt đuổi xe tải trên hướng từ TPHCM về Đồng Tháp đang khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, mạng xã hội vừa lan truyền một số clip ghi lại cảnh tài xế ô tô khách 63B-xxx.xx liều lĩnh đuổi theo xe tải sau va chạm đang gây nhiều ý kiến chia sẻ trên mạng xã hội với hơn 50.000 lượt xem. Sự việc khiến hàng chục hành khách rơi vào tình huống nguy hiểm.

Tài xế xe khách lái xe rượt đuổi xe tải sau va chạm, khiến nhiều hành khách đi trên xe hốt hoảng (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo phản ánh của hành khách trên xe, khoảng 18h50 ngày 7/1, chiếc ô tô khách đang di chuyển từ TPHCM về Đồng Tháp thì va chạm bị một xe tải nhỏ làm vỡ kính bên phải ô tô khách.

Ngay sau đó, thay vì dừng lại để giải quyết, tài xế xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Điều đáng nói, sau khi bị va quẹt, tài xế ô tô khách đã đuổi theo xe tải nói trên với tốc độ cao.

Theo mô tả của hành khách, tài xế liên tục có những hành vi nguy hiểm như lạng lách, cúp đầu các xe khác, thậm chí quay đầu nhiều vòng tại ngã tư để truy đuổi xe tải.

"Trên xe có rất nhiều hành khách, ai cũng hoảng sợ, liên tục la lên đề nghị tài xế dừng lại nhưng tài xế không nghe và tiếp tục rượt đuổi", một hành khách chia sẻ trên mạng xã hội.

2 đoạn clip ghi lại sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận với hơn 50.000 lượt xem và hàng trăm bình luận, chia sẻ.

Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi thiếu trách nhiệm của tài xế xe tải biển số 63B-xxx.xx.

"Xe tải bỏ chạy là sai, nhưng tài xế xe khách cũng thiếu bình tĩnh. Mạng người quan trọng hơn, nên dừng lại báo công an xử lý", một bình luận viết.

Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm cả hai trường hợp, tài xế xe tải bỏ chạy sau khi gây tai nạn và hành vi lái xe thiếu an toàn của tài xế ô tô khách.