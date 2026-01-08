Công an vào cuộc vụ tài xế ô tô khách truy đuổi xe tải sau cú va chạm

Chiều 8/1, liên quan đến vụ “Tài xế ô tô khách lạng lách rượt đuổi xe tải sau cú va chạm”, cơ quan công an đã mời làm việc và bước đầu tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo cơ quan chức năng, qua tin báo của người dân và phản ánh đến số điện thoại Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) về việc tài xế ô tô khách có các hành vi nguy hiểm như: đuổi theo xe tải với tốc độ cao, liên tục lạng lách cúp đầu, quay nhiều vòng tại ngã tư.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) đã mời lái xe lên làm việc. Bước đầu cảnh sát xác định, người điều khiển ô tô khách là ông N.Đ.T. (44 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) là tài xế của hãng xe H.H., chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Chợ Gạo - Mỹ Tho.

Tại cơ quan công an, tài xế ô tô khách trình bày, vào tối 7/1, ông T. lái ô tô khách lưu thông từ cao tốc TPHCM - Trung Lương, khi ra hết đường cao tốc đến đoạn đường dẫn hướng về Trung Lương thì xảy ra va chạm nhẹ với xe tải.

Sau sự việc, thấy tài xế xe tải va vào gương ô tô khách mà không dừng lại để giải quyết, còn bỏ chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm, ông T. đã lái xe đuổi theo để yêu cầu tài xế giải quyết.

Quá trình điều khiển phương tiện, ông T. đã chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển làn liên tục, quay đầu tại ngã tư để đuổi theo xe tải.

Làm việc với CSGT, ông T. thừa nhận các hành vi vi phạm và thừa nhận do quá nóng vội, sợ công ty xử phạt nên đã đuổi theo xe tải.

Liên quan đến vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ các hành vi vi phạm của tài xế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, mạng xã hội vừa lan truyền một số clip ghi lại cảnh tài xế ô tô khách 63B-xxx.xx liều lĩnh đuổi theo xe tải sau va chạm đang gây nhiều ý kiến chia sẻ với hơn 50.000 lượt xem. Sự việc khiến hàng chục hành khách rơi vào tình huống nguy hiểm.

Theo phản ánh của hành khách trên xe, khoảng 18h50 ngày 7/1, chiếc ô tô khách đang di chuyển từ TPHCM về Đồng Tháp thì va chạm với một xe tải nhỏ.

Ngay sau đó, thay vì dừng lại để giải quyết, tài xế xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường và lái xe ô tô khách điều khiển xe đuổi theo với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đối với hành khách và người tham gia giao thông.