Tháo dỡ biển báo lạ tại TPHCM sau phản ánh của Dân trí

Liên quan đến hình ảnh biển báo lạ được lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TPHCM) vừa thông báo kết quả xác minh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành, cho biết, ngay sau khi đọc bản tin trên báo Dân trí, phòng đã yêu cầu lực lượng tại cơ sở kiểm tra, rà soát.

Lực lượng chức năng địa phương tháo dỡ biển báo lạ, sai quy chuẩn tại xã Hồ Tràm (Ảnh: N.T.).

Kết quả, lực lượng kiểm tra chuyên ngành phát hiện chiếc biển báo trên được đặt trong khuôn viên một khu du lịch biển thuộc xã Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Sau khi xác định được vị trí, Phòng Kiểm tra chuyên ngành đã phối hợp với Công an xã Hồ Tràm triển khai lực lượng đến hiện trường, làm việc với người quản lý tại khu du lịch.

"Người quản lý nói tấm biển đã có từ lâu, do chủ cũ của dự án lắp đặt. Họ là đơn vị nhận bàn giao nên không rõ ý nghĩa của tấm biển. Tuy nhiên, khu vực trên nằm giáp bờ biển, họ đoán tấm biển này để nhắc chủ phương tiện phải xuống xe, đi bộ ra bãi biển, không được đi xe vào bãi biển", ông Thạch cho biết.

Tấm biển trước khi bị tháo dỡ (Ảnh: N.T.).

Sau khi nắm vấn đề, lãnh đạo Phòng Kiểm tra chuyên ngành đã tuyên truyền, nhắc nhở chủ dự án về việc tấm biển có thể gây nhầm lẫn với biển báo hiệu đường bộ, cần phải tháo dỡ. Ngay sau đó, chủ dự án đã chủ động cho người tháo dỡ tấm biển.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp biển báo nói trên. Nhiều người bình luận với những phỏng đoán khôi hài như "biển cấm dắt ô tô đi dạo", "cẩn thận có người quá giang", "cấm sờ vào xe", "cấm giỡn với tài xế"...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ tại Phòng Quản lý Bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) khẳng định tấm biển này không có trong quy chuẩn biển báo giao thông hiện hành tại Việt Nam (QCVN 41:2024/BGTVT).

Điều này cũng đồng nghĩa tấm biển không có giá trị pháp lý để buộc người tham gia giao thông phải tuân thủ hoặc bị xử phạt khi không tuân thủ.