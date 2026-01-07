Xử phạt tài xế ở Hà Nội đỗ ô tô "ngang ngược" gây ùn tắc giao thông
(Dân trí) - Tài xế T. điều khiển ô tô có hành vi đỗ xe ngay tại làn đường ngược chiều để nhiều trẻ em xuống xe. Hành vi vi phạm này gây ùn tắc giao thông và bị người dân phản ánh tới Cục CSGT.
Ngày 7/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với anh L.V.T. (SN 1958, trú tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) do có hành vi đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông.
Với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Theo Cục CSGT, vào lúc 17h ngày 1/1, tại quốc lộ 21B địa phận thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, TP Hà Nội, anh T. đã điều khiển ô tô BKS 30F-198.xx, đỗ tại làn đường ngược chiều gây ùn tắc giao thông, gây bức xúc dư luận.
Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân ghi hình và phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic và Cục CSGT.
Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh, xử lý trường hợp nêu trên.