Xử phạt tài xế ở Hà Nội đỗ ô tô "ngang ngược" gây ùn tắc giao thông

Ngày 7/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với anh L.V.T. (SN 1958, trú tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) do có hành vi đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông.

Hình ảnh tài xế T. đỗ xe tại làn đường ngược chiều gây ùn tắc giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 17h ngày 1/1, tại quốc lộ 21B địa phận thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, TP Hà Nội, anh T. đã điều khiển ô tô BKS 30F-198.xx, đỗ tại làn đường ngược chiều gây ùn tắc giao thông, gây bức xúc dư luận.

Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân ghi hình và phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic và Cục CSGT.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh, xử lý trường hợp nêu trên.