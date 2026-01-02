Liên tiếp mở luồng xanh cho xe cứu thương qua cửa khẩu Việt - Trung

Ngày 2/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) liên tiếp mở luồng xanh cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân ngay trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 với tinh thần trách nhiệm và mục đích nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn và tinh thần thần quốc tế cao cả.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở luồng xanh cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân.

Vào khoảng 16h15 ngày 2/1, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2), Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở luồng xanh cho xe cứu thương mang BKS 15K-444.59 đưa một nam công dân Trung Quốc là Deng Shiyong (sinh năm 1975) bị chấn thương cột sống xuất cảnh sang Trung Quốc.

Trước đó, vào hồi 7h15 ngày 31/12/2025, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hai bên cũng đã phối hợp mở luồng xanh cho xe cứu thương BKS 51B-282.15 đưa một nữ công dân Trung Quốc, là Song Lan (sinh năm 1950) bị nhồi máu não xuất cảnh sang Trung Quốc.

Tiếp đó, vào lúc 10h30 ngày 31/12/2025, cũng tại cửa khẩu này, hai bên phối hợp mở luồng xanh cho xe cứu thương BKS 14A- 014.26 đưa một nữ công dân Việt Nam là Lê Thị Hường (sinh năm 1962, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) bị vỡ thân đốt sống xuất cảnh sang Trung Quốc điều trị.

Ngày 18-19/12/2025, hai bên cũng đã phối hợp mở luồng xanh cho xe cứu thương đưa hai bệnh nhân Trung Quốc về nước để chữa bệnh.

Việc mở luồng xanh trong hỗ trợ y tế giữa Việt Nam và Trung Quốc vì mục đích nhân đạo trong tình hình cần cứu chữa khẩn cấp đối với các bệnh nhân giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề sức khỏe cá nhân và cộng đồng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và y tế giữa hai địa phương Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Thông qua việc tạo điều kiện thông thoáng và mở luồng xanh nhằm phát triển kinh tế, y tế và du lịch đồng thời, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực và là sự chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước nói chung và của hai địa phương nói riêng.